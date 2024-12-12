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▲《魷魚遊戲》「1.2.3. 高雄人」活動攻略，一同迎接12月26日《魷魚遊戲2》開播。（圖／Netflix）

▲《魷魚遊戲》「1.2.3. 高雄人」魷戲會場地圖一次看，及早鎖定英熙娃娃與無人機大秀的最佳觀賞位置。（圖／Netflix）

▲《魷魚遊戲》女機器人英熙將現身第2季，射殺亂動的參賽者；據悉她的男友（右）也會出現。（圖／Netflix、翻攝Naver）

《魷魚遊戲2》開播在即，Netflix宣告12月21日至2025年1月5日登陸高雄舉辦盛大造勢活動，兵分陸、海、空三路架設「魷戲」，還會安插巨型英熙娃娃在「高雄流行音樂中心珊瑚礁群」，不僅如此，更有主題輕軌列車、萬人粉紅派對等，《NOWnews今日新聞》來幫讀者整理「1.2.3. 高雄人」活動完整攻略，一同體驗「魷魚遊戲」。「英熙娃娃」是《魷魚遊戲》第1季第1集的首個遊戲關卡，她會跟參賽者玩123木頭人，若倒數結束有人動身，就會被她射殺。而「英熙」是韓國1970年至1980年課本上的教材人物，《魷魚遊戲》藝術總監蔡景舜曾透露會有此角色的原因，是為了使「童年回憶」與參賽者「絕望的恐懼」中進行強烈對比，跟其他遊戲關卡「椪糖遊戲」、「遊樂設施」的概念一樣，喚起參賽者的童年回憶而打造的巨大娃娃。而Netflix將帶著「巨型英熙娃娃」降落「高雄流行音樂中心珊瑚礁群」，宣告她會回歸《魷魚遊戲》第2季。這也是本次Netflix打造全世界最大的海上英熙娃娃，勢必成為2024年底最熱門的打卡景點。為了讓台灣粉絲能更深入體驗《魷魚遊戲》，官方還祭出主題輕軌列車，帶領粉絲們潛入《魷魚遊戲》的「魷戲」會場，全車將以《魷魚遊戲》主題人物「粉紅守衛」為設計，車廂內將一同看到《魷魚遊戲》主題視覺，打造沉浸式乘坐體驗。除了有巨型英熙娃娃，在12月21日活動當天，還有一場《魷魚遊戲》無人機大秀，將運用無人機的多變方式呈現《魷魚遊戲》暗藏的劇情與經典畫面，表演長達近10分鐘。屆時也邀請民眾一起化身「粉紅守衛」匯聚「高雄流行音樂中心珊瑚礁群」，為愛河灣的天空點亮無數粉紅色光點，創造一場萬人粉紅派對奇觀。高雄市長陳其邁對此表示：「高雄這幾年致力發展影視音產業，這次高市府與Netflix展開深度合作，加入《魷魚遊戲》第2季全球宣傳城市之一，整體宣傳活動將會非常有趣，希望大家跨年一定要來高雄！期待以嶄新又有創意的方式推廣《魷魚遊戲》第2季，讓更多台灣的觀眾能夠感受到這部影集的震撼與魅力，也讓高雄的港灣美景能藉由國際平台，納入全球粉絲的視野。」《魷魚遊戲2》所有參賽者「超完整編號、故事背景」介紹，可以查閱。類 型：動作、驚悚語 言：韓語編 劇：黃東赫導 演：黃東赫集 數：6演 員：李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）播 出：2024年12月26日（星期四）16：00收 看：Netflix