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▲館長穿著古裝、戴長假髮開箱達美樂新品「起司火山披薩」。（圖／翻攝自館長臉書）

▲達美樂小編緊急出面澄清，強調並沒有與館長合作，是館長自行開箱產品。（圖／翻攝自Threads）

▲達美樂年初開賣兩週就賣完的「起司火山披薩」聖誕節重磅回歸。（圖／達美樂提供）

網紅「館長」陳之漢昨（11）日在臉書上傳開箱達美樂新品「起司火山披薩」的影片，由於館長日前才爆發「球版」爭議，讓大批網友不滿喊拒吃。對此，達美樂小編也緊急出面澄清，強調並沒有與館長合作，是館長自行開箱產品，絕對不是業配，火速釐清新品代言人爭議。館長昨日在臉書粉專發布影片，他穿著古裝、戴長假髮開箱達美樂新品「起司火山披薩」，邊吃邊認可地點頭，最後還曬出吃完的空盒對著鏡頭比讚，影片目前已累積超過82萬觀看次數。由於館長先前才在直播坦承，年輕時曾做過職棒簽賭生意，因當「球版」而爆發爭議，不只有品牌出面切割，也有大批人抵制館長產品。有網友不滿地在Threads上轉發該影片截圖，直言「幫宣傳，達美樂原來是組頭關係企業喔？」對此，達美樂小編緊急出面澄清還有人問「請館長花了多少代言費啊？」達美樂小編則再次強調並沒有與館長合作。這才讓網友們平息怒火，改口稱讚官方：「完美解決公關危機，差點拒吃。」達美樂獨家「起司火山披薩」全系列、全台門市限時重磅回歸。即日起嚐鮮「起司火山披薩」天天半價優惠，最便宜345元開吃；還可選擇799元限定組合餐爽吃「起司火山大披薩經典或招牌口味＋蝴蝶酥8個＋紫薯地瓜球＋大可樂」或1199元聖誕跨年主打派對組合餐「起司火山大披薩經典或招牌口味＋大披薩經典或招牌口味＋青花椒雞＋鱈魚星星＋大可樂」。