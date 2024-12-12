我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桃園市七大重劃區預售、中古屋房價。（圖／永慶房產集團提供）

▲桃園區中心的「中路重劃區」房價比鄰近重劃區友善，加上優質居住環境，帶動首購、小家庭卡位置產。（圖／永慶房產集團提供）

▲八德區的「八德擴大重劃區」以文教、行政機關為中心，未來發展空間大，2字頭中古屋價格親民。（圖／永慶房產集團提供）

在桃園市想買具增值潛力的「寶藏中古屋」要往哪裡找？永慶房產集團彙整實價登錄交易資訊，統計桃園七大重劃區屋齡大於5年的中古屋與預售屋，發現觀音區草漯、桃園區中路及八德區的八德擴大重劃區新舊價差在41%以上，中古屋相對便宜，且更有10年以內的中古屋可供挑選，性價比相當高。永慶不動產桃園觀音草漯加盟店長劉善榮指出，草漯屬於沿海重劃區，算是半封閉的市場，會在此區買房的民眾主要是濱海工業區員工，因此買盤上有剛性需求，雖然重劃區沒有捷運或是重大建設議題，不過鄰近桃園航空城，未來也有望帶動當地開發。目前草漯重劃區中古屋主要為屋齡10年內大樓、每坪平均單價約20-25萬元，另外也有20年以上透天厝，每坪平均單價為15-20萬元，總價都在千萬元以內，對於工業區員工算是可負擔價格，7-800萬元就能買到2房加車位的物件，對比於每坪平均單價27萬元的預售屋，中古屋確實是便宜許多，未來轉手也相對容易。台慶不動產桃園中路正光加盟店長謝佳慶表示，中路重劃區緊鄰舊市區、藝文特區，發展時間早、生活機能相當便利，且綠地相當多，居住環境相對周圍地段優質，吸引換屋族前來。此外，未來台鐵地下化後，會增設中路站，將讓交通更加便捷，加上價格親民，帶動首購、小家庭置產。謝佳慶說明，中路重劃區10年內中古屋每坪平均單價約35-40萬元，10年以上則落在30-35萬元之間，相較單坪近50萬元的預售屋，中古屋幾乎是一釋出就會被秒殺。加上重劃區的中古屋有少見的50-60坪中大坪數物件，對於換屋族來說是一大福音，對比於僅一路之隔的藝文特區，更顯中路重劃區的物美價廉。有巢氏房屋八德市公所加盟店長林士媗說明，「八德擴大重劃區」位處上、下桃園之間、緊鄰新北市，對內有捷運綠線興建中、對外有國道連接，交通地理位置相當好。此外，重劃區以行政中心、學校為核心，帶動周遭生活機能發展完整，因此許多雙北通勤族已提早卡位置產。目前「八德擴大重劃區」內中古屋主要屋齡在10年內，每坪平均單價約30-35萬元，3房加車位僅需1200-1500萬元，不僅比4字頭預售屋便宜，對比市區房價更加實惠。近年來重劃區內建案大量推出，預售屋價格不斷被墊高，而中古屋因為價格親民、仍處於供不應求的狀況。此外，八德擴大重劃區與其他熱門重劃區最大不同，在於周遭腹地大、未來發展性高，可預期周圍開發後，當地房價有望再成長。永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，近年房市火熱影響，預售屋作為房價指標，價格反應往往會快於中古屋，特別是重劃區受到大量建案推出影響，預售屋與中古屋的價差幅度更為明顯。在有限的購屋預算下，中古屋不僅房價親民，小資、首購族能減輕經濟負擔，同時還有坪數實在與可勘查屋況等優點，消費者若能接受中古屋屋況，以價格來看會是高性價比的選擇。