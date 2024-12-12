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▲警方說明詐騙集團分工及犯案手法，形容情節有如日劇《地面師》真實上演。 （圖／翻攝畫面）

▲地籍異動即時通申請方式。（圖／新北市地政局提供）

台灣詐騙猖獗，70歲女星譚艾珍誤信詐騙集團「協助辦案」藉口，騙走98萬元。台中市一名70歲的退休女醫生也受害，先遭假檢察官辦案騙走4700萬現金，又被以仿Netflix日劇《地面師》詐欺手法，將她名下7間房產全抵押，質借2600萬元，畢生積蓄全被洗劫一空。專家提醒，只要做好申請地籍異動即時通、保留註記、買賣履約保證及雙地政士等4動作，就能避免地面師騙走你的房。警方調查，詐騙集團早在2022年底就盯上被害人，先以假檢察官調查洗錢，要求她分多次小額提領，陸續給了4700萬元。假檢察官升級地面師，將她名下7間房產借貸2600萬，受害人直到警方找上門，才知落入詐騙陷阱。警方查出，詐團內部組織龐大、分工細膩，過程宛如日劇《地面師》真實上演。不想地面師騙走辛苦打拚的房產該怎麼做？安新建經經理楊家怡建議，保護自有不動產，平日就要申請地籍異動即時通、保留註記，買賣履約保證及雙地政士4動作自保，缺一不可。楊家怡指出，地面師最愛盯上沒有貸款的房屋，因為法院要進行法拍時不用通知銀行，等到屋主事後發現時，房子已經變成別人的，地面師早已捲款脫逃，而且法拍得主屬於第三善意者，房屋無法討回。要預防類似情況，可到地政事務所申請「地籍異動即時通」，一旦房子有任何異動，都可即時收到電話或電郵通知。此外，在房貸還清後，建議不要塗銷註記，如此一旦房子有任何權利上的移轉或法拍申請等，銀行第一時間就會收到通知，也會打給所有權人，自然保障房屋安全。楊家怡指出，房屋買賣過程中，買方得先付3成自備款給賣方，過程中若發生糾紛或碰上地面師，可能會導致財產受損，而交易過程、包含協助不動產過戶等都是由地政士處理，因此最好買賣雙方各聘一位自己信任的地政士，確認交易安全無誤。另外，買賣價金也可以透過「履約保證制度」，由第三方機構負責保管買方陸續撥付的房屋款項，買賣價金履約保證不僅可確保交易安全，且統一由公正的第三機構負責撥付過程中產生的稅捐等相關費用，確保買方不會延伸額外的費用，也確保賣方可拿到應得的價款。