我是廣告 請繼續往下閱讀

近年來央行一波又一波的信用管制推行，進一步壓縮房屋可貸成數，而銀行放款的水位又近飽和、核貸審查時間延長，讓許多買、賣方感到交易的不確定性。面對可能因貸款延誤、額度不足，後續自備資金增加，若籌措不及恐導致交易違約風險。安新建經履保部經理楊家怡指出，這就是履約保證機制存在的重要性，若用一句話簡單比喻，履約保證就像交易安全的守門員楊家怡表示，央行的信用管制讓特定族群（如二房貸款）的貸款成數下降，購置第二間房產的貸款成數僅剩五成，這對許多購屋族而言，需要更高的自備款，甚至因銀行房貸放款水位接近飽和，導致核貸期延長，增加了付款的不確定性，不僅容易造成遲延，甚至是違約風險。而履約保證正是這時候的關鍵保障，確保買賣雙方的財務風險降到最低，同時也避免了交易流程中的糾紛。在履約保證制度下，買賣雙方的資金皆交由第三方進行託管，減少過往可能因資訊不對稱引發糾紛，僅在交易順利完成結案時才將款項交付屋主與產權交給買方，確保資金安全。楊家怡補充表示，履約保證是透過第三方的公正角色為買賣價金託管，幫助買方在賣方違約情況下降低財務風險。反之，賣方則可確保在買方違約情況下有權取得或沒收買方已支付的價款，避免最後未完成交易時的損失。安新建經專注在嚴格的風管審查，每個交易步驟都依據標準作業程序進行，並取得會計師事務所針對不動產買賣價金履約保證信託有關之內部控制制度合理確信報告，確保價金託管服務的透明與安全。此外，主動提供書面報告交付信託銀行，確保資金託管的可靠性，讓安新建經服務的買賣雙方獲得最高標準的交易安全保障。安新建經成立即將邁入十年，目前已累積承作約15萬筆房屋買賣交易履保服務，協助超過約三十萬名客戶實現家業夢想。楊家怡表示，若交易過程出現糾紛問題，因為安新建經非專屬買方或賣方的仲介端，而是案件角色外的公正第三方，更能站在專業與不偏頗的立場，盡全力服務買賣方進行協調，降低爭端案件進入訴訟程序的可能性，不損及雙方權益，幫助不動產買賣交易順利，正是安新建經推動履約保證的使命所在。安新建經始終堅持初心，秉持專業、透明的理念，成為房地產交易安全的可靠後盾。