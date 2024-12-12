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▲「老協珍芋頭炊粉-寶可夢款」售價888元、「老協珍佛跳牆-寶可夢款」售價1288元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲家樂福特別在圍爐年菜加入麻辣這一味，從台中人氣名店刁民酸菜魚，火鍋名店海底撈，嘉義林聰明師砂鍋，到名品麻辣鴨血。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲家樂福推薦超過20道麻辣特選，讓顧客圍爐年菜更回味無窮。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲家樂福精選上百道年菜於11月底搶先開賣。（圖／記者鍾怡婷攝提供）

▲全家便利商店2025金蛇年菜預購也火熱開跑，今年集結FamiPort型錄預購、電商平台「全家行動購」兩大渠道。（圖／全家提供）

農曆新年即將在1月底登場，相較去年提前了半個月，12月成為提前張羅年菜的時機，家樂福精選上百道年菜於11月底搶先開賣，除了有人氣IP聯名限量款超可愛皮卡丘佛跳牆、米其林與必比登推薦餐廳、名店套餐組，會員購買年菜與指定商品，每滿1500元贈100元現金（單筆最高送5000元），單筆每滿2500元，送1250毫升「麥香阿薩姆紅茶」（最多20瓶）。家樂福今年端出單品與套組高達百道年菜選擇，亮點包括人氣IP聯名超萌造型甕，「老協珍芋頭炊粉-寶可夢款」售價888元、「老協珍佛跳牆-寶可夢款」售價1288元，官網線上開放預購688個先秒殺，家樂福共限量2500個，目前僅剩下1000多個。今年家樂主力引進米其林與必比登推薦餐廳年菜，數量可說是近年來最多，高達20道皆為餐廳的招牌菜，包括日本米其林推薦的「四代目菊川」的月式鰻魚炊飯（售價950元）、「錦霞樓 海鮮羹」宴客經典料理海鮮羹（售價499元）。家樂福特別在圍爐年菜加入麻辣這一味，從台中人氣名店刁民酸菜魚，火鍋名店海底撈，嘉義林聰明師砂鍋，到名品麻辣鴨血、小龍蝦或者孜然羊小排，每道都是人氣名菜，家樂福推薦超過20道麻辣特選，讓顧客圍爐年菜更回味無窮。年節大魚大肉也會擔心膽固醇過高太油膩，均衡的蔬菜飲食也是很棒的選擇，這檔家樂福特別推出蔬食套餐，特邀蔬食料理知名餐廳：崇華齊、紘裕、十方苑以套組4~5人份、6~8人份的套餐，顧客可單餐或者分餐搭配，更讓素食者過年好張羅。家樂福年菜開賣期間即日起至2025年1月25日，會員專屬單筆購買年菜與指定商品，每滿1,500元就贈100元現金折價券（單筆最高送5000元），單筆每滿2,500元贈「麥香阿薩姆紅茶」1瓶（1250毫升，可累贈，單筆最高贈20瓶）。此外，全家便利商店2025金蛇年菜預購也火熱開跑，今年集結FamiPort型錄預購、電商平台「全家行動購」兩大渠道，匯集超過200款年菜組。獨家首賣府城米其林名店錦霞樓「胡椒豬肚干貝雞湯」，另有米其林入選餐廳有你真好湘菜沙龍「毛氏紅燒肉」，豐盛食材美味又大氣。還有榮獲米其林必比登多年推介雙月食品社「2025金蛇財繞年菜組」更是預購排行榜熱銷第2名，內含8道年菜料理，為精緻圍爐宴熱門首選，12月10日前預購享早鳥優惠價3880元。除此之外，「全家」年菜預購今年更首度獨賣香港新派中菜食府永8舫及以南洋料理聞名的asia49亞洲料理及酒廊特色年菜，港式團圓盆菜、道地綜合港式點心，以及東南亞道地風味的印尼仁當牛肉、甲必丹咖哩豬腱棒棒腿等特色料理應有盡有，為年節餐桌添新意。