南韓啦啦隊女神李多慧自去年來台發展，憑藉著甜美呆萌形象及超群舞技，收服不少台粉喜愛，今年從樂天桃猿球團跳槽至味全龍後，人氣更上一層樓，除了她勤練中文特別接地氣之外，也時常透過社群分享生活點滴，成為圈粉最大關鍵，昨（11）日李多慧在IG分享多張童年舊照，從小甜美臉蛋可見一斑，一系列萌度破表的照片曝光後，吸引萬名粉絲朝聖直呼：「這絕對沒整形！」
李多慧兒時模樣曝光 從小就有女神風範
李多慧昨（11）日透過日常帳號曬出一系列幼兒時期的照片，其中一張畫面，見她從小就有一雙渾圓大眼，臉蛋雙頰圓潤，眉間清晰有神，穿著嬰兒裝趴坐在地上，模樣超可愛，另外，李多慧小時候就看得出美人姿態，其中見她坐在戶外花叢間，戴著小白帽、穿著鮮艷，面對鏡頭很會擺Pose，又見她一襲純黑連身小洋裝，胸口還別著可愛花飾品，雙手叉腰站好定點，側臉一撇，讓快門捕捉下她頗有氣質的樣貌。
翻出陳年舊照，不難看出李多慧從小即養成了女神的風範，其中一張反戴棒球帽的照片，似乎也與她現今啦啦隊成員的身分有所呼應，李多慧更為小時的模樣開心寫下註解，「一個充滿愛的寶寶」，超萌照片曝光後，吸引大批網友點愛心，紛紛誇讚：「從小就可愛到現在」、「第3張還會擺拍」、「臉頰的肉肉讓人好想捏」、「吃可愛長大的寶寶呀」、「天然美女無誤」、「還會擺拍不得了」、「吃可愛長大的」、「騙人生女兒」、「這絕對沒整形」。
事實上，現年25歲的李多慧來台發展1年多，一舉一動都成了外界焦點，像是先前受南韓「戒嚴」事件影響，不少人擔心會使李多慧在台活動受阻，不過經紀人則表示會如約出席本月14日在南韓當地的「永靖千人封街謝平安家年華」；此外，李多慧先前宣布加入林襄主持的網路節目《女孩好野》第二季主持群，不料卻在開錄前傳出退出節目，其經紀人也證實傳言表示提前退場，實際原因並未詳細說明，未來是否會進軍主持圈讓各界十分好奇。
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李多慧昨（11）日透過日常帳號曬出一系列幼兒時期的照片，其中一張畫面，見她從小就有一雙渾圓大眼，臉蛋雙頰圓潤，眉間清晰有神，穿著嬰兒裝趴坐在地上，模樣超可愛，另外，李多慧小時候就看得出美人姿態，其中見她坐在戶外花叢間，戴著小白帽、穿著鮮艷，面對鏡頭很會擺Pose，又見她一襲純黑連身小洋裝，胸口還別著可愛花飾品，雙手叉腰站好定點，側臉一撇，讓快門捕捉下她頗有氣質的樣貌。
翻出陳年舊照，不難看出李多慧從小即養成了女神的風範，其中一張反戴棒球帽的照片，似乎也與她現今啦啦隊成員的身分有所呼應，李多慧更為小時的模樣開心寫下註解，「一個充滿愛的寶寶」，超萌照片曝光後，吸引大批網友點愛心，紛紛誇讚：「從小就可愛到現在」、「第3張還會擺拍」、「臉頰的肉肉讓人好想捏」、「吃可愛長大的寶寶呀」、「天然美女無誤」、「還會擺拍不得了」、「吃可愛長大的」、「騙人生女兒」、「這絕對沒整形」。
事實上，現年25歲的李多慧來台發展1年多，一舉一動都成了外界焦點，像是先前受南韓「戒嚴」事件影響，不少人擔心會使李多慧在台活動受阻，不過經紀人則表示會如約出席本月14日在南韓當地的「永靖千人封街謝平安家年華」；此外，李多慧先前宣布加入林襄主持的網路節目《女孩好野》第二季主持群，不料卻在開錄前傳出退出節目，其經紀人也證實傳言表示提前退場，實際原因並未詳細說明，未來是否會進軍主持圈讓各界十分好奇。