中華職棒今年擁有亮眼成績，幾位選手陳傑憲、陳晨威、林昱珉、林家正及潘傑楷紛紛受到廣大矚目，人氣扶搖直上，除此之外，不僅「球場上的費洛蒙」吸睛，場邊的應援啦啦隊更是一大看點，而今年中職啦啦隊受到南韓啦啦隊大軍加入影響，生態有了劇烈變化，究竟有誰在台穩定發展？而又是哪位台灣女孩有了新突破？特此《NOWnews今日新聞》參考論壇《網路溫度計》數據，帶你／妳回顧2024年「十大啦啦隊女神」排行榜，掌握流量密碼！
TOP10、一粒（趙宜莉）／台鋼雄鷹
嗩吶風應援暴紅 「粒保樂園」成型
來自台鋼雄鷹WING STARS的成員「一粒（趙宜莉）」，今年3月以一支葉保弟「嗩吶風應援舞」竄紅，人氣水漲船高，當月23日共超過7千名粉絲為了她而來，現場簡直變成「粒保樂園」，人數創下大巨蛋以外球場的歷年熱身賽最高紀錄，值得一提的是，一粒還是擁有輔大「織品、法文雙主修」學歷的學霸，瞬間擄獲更多粉絲，不過隨後受到葉保弟表現失利、受傷降下二軍等影響，站上球場應援的機會大幅銳減，聲勢逐漸趨於平淡。
TOP9、安芝儇／台鋼雄鷹
昔參加韓國選秀 安芝儇來台搬至高雄
來自南韓的安芝儇現年27歲，以亮麗外型和豐滿身材聞名，在台知名度迅速竄升，個性樂天又可愛的她在國中被星探發掘，參加韓國偶像選秀，在高中時期便加入啦啦隊，一度被封為「第二個朴麒良」，來台發展後待過Kiwoom英雄啦啦隊、樂天巨人啦啦隊，直到去年加盟台鋼雄鷹WING STARS，場邊應援有著「最強外掛」美稱，特別的是，安芝儇今年5月透過社群宣布搬到高雄定居，成為第一個官宣移居台灣的南韓啦啦隊女神。
TOP8、琳妲（林羿禎）／樂天桃猿
跳了10年也當YouTuber 人氣更上一層樓
琳妲自2014年加入樂天桃猿所屬球團，至今已有10年啦啦隊生涯，昔日透露這份工作其實不賺錢，因為自己熱愛跳舞才能一直走到現今，她也多次深表不忘初心：「每次回到球場就像回到家的感覺」，性格活潑開朗的她，同時也為YouTuber團體「反骨男孩」成員之一，自然不做作深獲喜愛，隨後開設自己的頻道「琳妲是0蛋」，訂閱人數也突破21萬，熱門節目《溫泉蛋》更是破百萬人次閱覽，人氣不容小覷。
TOP7、邊荷律／中信兄弟
「韓國甜心」美到不行 連女生都瘋狂
來自南韓的邊荷律，今年3月來台後入主中信兄弟，憑藉甜美外表及個性呆萌，被外界封為「韓國甜心」，在台掀起一波追隨甜心熱潮，今年8月在中信兄弟K歌主題日祭出用心表演，大跳「三振舞」、「晚安大小姐」、「疾風街道」三種不同韓式經典舞蹈，收獲不少粉絲支持聲音，「邊邊真的好讚，長得可愛，個性也可愛」、「邊邊超可愛，我是女生都暈爛」、「我爪胖荷律吃可愛長大的」、「超可愛，韓援裡最可愛的」、「拜託吐司邊一定要續留啊！」
TOP6、十元（陳詩媛）／樂天桃猿
出道人氣紅不讓 點頭嫁給王齊麟
「十元」於2022年加入樂天桃猿球團，外型清新的她曾是日系偶像女團「AKB48 Team TP前身TPE48」成員，加上舞蹈應援時風采亮眼，讓她入隊首年就登上「2022年人氣中職啦啦隊員TOP20」榜內，值得一提的是，今年4月十元大方認愛金牌羽球選手王齊麟，小倆口恩愛互動一直是媒體捕捉焦點，本月6日王齊麟更是向她求婚成功，正式升格未婚妻身分，消息一曝光引發各界祝福，也讓十元的網路聲量持續增長。
TOP5、李雅英／富邦悍將
「全民表妹」超會撞 流量密碼是她
南韓「啦啦隊女神」李雅英今年1月旋風來台，清純又呆萌的外表讓她號稱「全民表妹」，3月時以嗨跳富邦悍將嗆司曲〈Go Stronger〉中「32撞」一夕暴紅，除此之外，據忠實粉絲經過統計，李雅英應援勝率達到8成，流傳出「勝利女神」相關話題，更創下單日聲量2千筆的熱度，來到今年10月，李雅英宣布回歸續約其球團電豹女，這時她的社群早已成為流量密碼，一支熱舞短片突破3462萬瀏覽，總影片觀看次數破億，來勢洶洶的人氣奪下第5名。
TOP4、峮峮（吳函峮）／中信兄弟
紅到日本去 未來動向成謎
34歲的峮峮（吳函峮）為中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員，當年以招牌應援「炸裂陳子豪」紅遍全台，今年12月受邀登上日本職籃秋田北部喜悅主場應援，就連當地粉絲也為她瘋狂，足見知名度紅到日本去，與此同時，峮峮更跨入演藝界，主持、節目通告及代言活動接到手軟，曾受訪透露「預計啦啦隊跳到35歲」的她，明年就到了其開口的時間點，未來是否會全心投入演藝事業，抑或改變心意繼續跳下去，動向備受外界期待。
TOP3、籃籃（籃靖玟）／樂天桃猿
演藝圈紅不夠 美國大聯盟也找她
擁有童真臉龐及迷人氣質的籃籃2017年正式加入樂天桃猿球團，隔年接任隊長重責，到了今年又兼任總隊長，總是呈現給人討喜、樂天派的形象，讓她迅速在啦啦隊生態及演藝圈站穩定位，轉戰綜藝界成為《綜藝大集合》、《綜藝新時代》、《天才衝衝衝》等節目固定主持班底，特別的是，去年8月籃籃一同Yuri、林襄、孟潔、苡萱及雅涵登上美國大聯盟「大都會台灣日」的活動，成為全球第一位在中華職棒、韓國職棒、美國大聯盟都擔任過開球嘉賓的女神，奪下第3名可見一斑。
TOP2、林襄／味全龍
全方面發展 人氣居高不下
林襄近年來一直在「啦啦隊女神」排行名列前茅，2021年加入樂天女孩培養大批死忠粉絲，今年1月爆出離開舊東家消息引發熱烈討論，最後於2月公開入主味全龍球團，以「小龍女」身分闖蕩啦啦隊生涯，此外，實力與外型兼具的她，接連發行寫真書、出演電影及主持節目，全方面發展維持超夯聲量，而一舉一動都被外界關注的林襄，本月5日也朝聖天王周杰倫大巨蛋演唱會，沒想到發生踩椅、開閃光自拍等舉止，惹來一旁歌迷不滿，事後火速上線道歉滅火，所幸沒有影響她的爆棚人氣，排名第2名也算實至名歸。
TOP1、李多慧／味全龍
來台旋風來襲 接地氣超愛台灣
啦啦隊女神冠軍寶座就是李多慧！去年來台加入樂天桃猿球團掀起追隨熱潮，今年3月入主味全龍球團，擁有天使臉孔與魔鬼身材的李多慧，不僅舞藝精湛且親和力十足，收服大批粉絲的心，同時間也發行個人單曲〈Hush〉，4月在台舉辦兩場粉絲見面會，今年7月李多慧也成為駐台北韓國代表部的「韓國名譽宣傳大使」，在在都可見其強大魅力，一直勤加練習說中文的她，先前宣布定居天母後，更加頻繁地與台粉互動，多了不少綜藝感與笑果，相當接地氣，日前李多慧還透露將利用休賽季騎機車環島，創造體驗台灣話題，穩居啦啦隊女神第1名寶座實至名歸。
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TOP10、一粒（趙宜莉）／台鋼雄鷹
嗩吶風應援暴紅 「粒保樂園」成型
來自台鋼雄鷹WING STARS的成員「一粒（趙宜莉）」，今年3月以一支葉保弟「嗩吶風應援舞」竄紅，人氣水漲船高，當月23日共超過7千名粉絲為了她而來，現場簡直變成「粒保樂園」，人數創下大巨蛋以外球場的歷年熱身賽最高紀錄，值得一提的是，一粒還是擁有輔大「織品、法文雙主修」學歷的學霸，瞬間擄獲更多粉絲，不過隨後受到葉保弟表現失利、受傷降下二軍等影響，站上球場應援的機會大幅銳減，聲勢逐漸趨於平淡。
TOP9、安芝儇／台鋼雄鷹
昔參加韓國選秀 安芝儇來台搬至高雄
來自南韓的安芝儇現年27歲，以亮麗外型和豐滿身材聞名，在台知名度迅速竄升，個性樂天又可愛的她在國中被星探發掘，參加韓國偶像選秀，在高中時期便加入啦啦隊，一度被封為「第二個朴麒良」，來台發展後待過Kiwoom英雄啦啦隊、樂天巨人啦啦隊，直到去年加盟台鋼雄鷹WING STARS，場邊應援有著「最強外掛」美稱，特別的是，安芝儇今年5月透過社群宣布搬到高雄定居，成為第一個官宣移居台灣的南韓啦啦隊女神。
TOP8、琳妲（林羿禎）／樂天桃猿
跳了10年也當YouTuber 人氣更上一層樓
琳妲自2014年加入樂天桃猿所屬球團，至今已有10年啦啦隊生涯，昔日透露這份工作其實不賺錢，因為自己熱愛跳舞才能一直走到現今，她也多次深表不忘初心：「每次回到球場就像回到家的感覺」，性格活潑開朗的她，同時也為YouTuber團體「反骨男孩」成員之一，自然不做作深獲喜愛，隨後開設自己的頻道「琳妲是0蛋」，訂閱人數也突破21萬，熱門節目《溫泉蛋》更是破百萬人次閱覽，人氣不容小覷。
TOP7、邊荷律／中信兄弟
「韓國甜心」美到不行 連女生都瘋狂
來自南韓的邊荷律，今年3月來台後入主中信兄弟，憑藉甜美外表及個性呆萌，被外界封為「韓國甜心」，在台掀起一波追隨甜心熱潮，今年8月在中信兄弟K歌主題日祭出用心表演，大跳「三振舞」、「晚安大小姐」、「疾風街道」三種不同韓式經典舞蹈，收獲不少粉絲支持聲音，「邊邊真的好讚，長得可愛，個性也可愛」、「邊邊超可愛，我是女生都暈爛」、「我爪胖荷律吃可愛長大的」、「超可愛，韓援裡最可愛的」、「拜託吐司邊一定要續留啊！」
TOP6、十元（陳詩媛）／樂天桃猿
出道人氣紅不讓 點頭嫁給王齊麟
「十元」於2022年加入樂天桃猿球團，外型清新的她曾是日系偶像女團「AKB48 Team TP前身TPE48」成員，加上舞蹈應援時風采亮眼，讓她入隊首年就登上「2022年人氣中職啦啦隊員TOP20」榜內，值得一提的是，今年4月十元大方認愛金牌羽球選手王齊麟，小倆口恩愛互動一直是媒體捕捉焦點，本月6日王齊麟更是向她求婚成功，正式升格未婚妻身分，消息一曝光引發各界祝福，也讓十元的網路聲量持續增長。
TOP5、李雅英／富邦悍將
「全民表妹」超會撞 流量密碼是她
南韓「啦啦隊女神」李雅英今年1月旋風來台，清純又呆萌的外表讓她號稱「全民表妹」，3月時以嗨跳富邦悍將嗆司曲〈Go Stronger〉中「32撞」一夕暴紅，除此之外，據忠實粉絲經過統計，李雅英應援勝率達到8成，流傳出「勝利女神」相關話題，更創下單日聲量2千筆的熱度，來到今年10月，李雅英宣布回歸續約其球團電豹女，這時她的社群早已成為流量密碼，一支熱舞短片突破3462萬瀏覽，總影片觀看次數破億，來勢洶洶的人氣奪下第5名。
TOP4、峮峮（吳函峮）／中信兄弟
紅到日本去 未來動向成謎
34歲的峮峮（吳函峮）為中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員，當年以招牌應援「炸裂陳子豪」紅遍全台，今年12月受邀登上日本職籃秋田北部喜悅主場應援，就連當地粉絲也為她瘋狂，足見知名度紅到日本去，與此同時，峮峮更跨入演藝界，主持、節目通告及代言活動接到手軟，曾受訪透露「預計啦啦隊跳到35歲」的她，明年就到了其開口的時間點，未來是否會全心投入演藝事業，抑或改變心意繼續跳下去，動向備受外界期待。
TOP3、籃籃（籃靖玟）／樂天桃猿
演藝圈紅不夠 美國大聯盟也找她
擁有童真臉龐及迷人氣質的籃籃2017年正式加入樂天桃猿球團，隔年接任隊長重責，到了今年又兼任總隊長，總是呈現給人討喜、樂天派的形象，讓她迅速在啦啦隊生態及演藝圈站穩定位，轉戰綜藝界成為《綜藝大集合》、《綜藝新時代》、《天才衝衝衝》等節目固定主持班底，特別的是，去年8月籃籃一同Yuri、林襄、孟潔、苡萱及雅涵登上美國大聯盟「大都會台灣日」的活動，成為全球第一位在中華職棒、韓國職棒、美國大聯盟都擔任過開球嘉賓的女神，奪下第3名可見一斑。
TOP2、林襄／味全龍
全方面發展 人氣居高不下
林襄近年來一直在「啦啦隊女神」排行名列前茅，2021年加入樂天女孩培養大批死忠粉絲，今年1月爆出離開舊東家消息引發熱烈討論，最後於2月公開入主味全龍球團，以「小龍女」身分闖蕩啦啦隊生涯，此外，實力與外型兼具的她，接連發行寫真書、出演電影及主持節目，全方面發展維持超夯聲量，而一舉一動都被外界關注的林襄，本月5日也朝聖天王周杰倫大巨蛋演唱會，沒想到發生踩椅、開閃光自拍等舉止，惹來一旁歌迷不滿，事後火速上線道歉滅火，所幸沒有影響她的爆棚人氣，排名第2名也算實至名歸。
TOP1、李多慧／味全龍
來台旋風來襲 接地氣超愛台灣
啦啦隊女神冠軍寶座就是李多慧！去年來台加入樂天桃猿球團掀起追隨熱潮，今年3月入主味全龍球團，擁有天使臉孔與魔鬼身材的李多慧，不僅舞藝精湛且親和力十足，收服大批粉絲的心，同時間也發行個人單曲〈Hush〉，4月在台舉辦兩場粉絲見面會，今年7月李多慧也成為駐台北韓國代表部的「韓國名譽宣傳大使」，在在都可見其強大魅力，一直勤加練習說中文的她，先前宣布定居天母後，更加頻繁地與台粉互動，多了不少綜藝感與笑果，相當接地氣，日前李多慧還透露將利用休賽季騎機車環島，創造體驗台灣話題，穩居啦啦隊女神第1名寶座實至名歸。