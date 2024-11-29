味全龍啦啦隊女神林襄日前到日本看12強棒球賽時，迷倒一票球迷，更被日本媒體封為「世界級美女」，後來林襄沒看到冠軍賽就趕飛香港工作，昨（28）日她也曝光在香港留下的一系列美照。只見林襄身穿粉色細肩帶緞面禮服，非常有氣質又不失性感，好身材藏不住；照片曝光也吸引台灣、日本、韓國等地區的粉絲朝聖，不到一天時間就湧入8.1萬人按讚，大家看了都紛紛留言直呼：「林襄太美了吧！」
林襄昨日在IG發文，貼出多張自己身穿粉色禮服的美照，林襄在貼文中寫道：「之所以頻繁的記錄，因為真正的分享者是未來的自己，最近真的好頻繁到香港」。照片曝光後，粉絲看了也紛紛暴動；只見林襄在陽台上靠著欄杆拍照，時而甜笑、時而凝視著鏡頭，性感身材映入眼簾，搭配嫵媚眼神沒人招架得住。
該篇貼文留言區除了中文外，也出現日文、韓文的稱讚，可見林襄在日韓兩地的人氣也不容小覷。大家看了紛紛誇讚林襄的美貌，「忙完一天，回家看到這篇，疲憊全消，世界和平文」、「這組照片真的超美」、「這高貴又高雅，神漂亮又美的小襄，真好看好喜歡」、「這件好強，完全沒有抵抗力了」、「根本是女神降臨」，還有日本網友敲碗，希望林襄多去日本玩。
上週末世界棒球12強賽複賽在東京巨蛋開打，林襄23日現身球場快閃，當時不少日本粉絲爭相跟林襄拍照、留簽名，日本媒體報導也形容林襄是「擁有185萬追蹤者的『世界級美女』」。林襄一出現，更是瞬間化解採訪區的怒火，本來台日記者還在為了拍攝機位而爭執，看到林襄來到現場，氣氛瞬間變得十分和諧，再度驗證台日關係還是很友好的。
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該篇貼文留言區除了中文外，也出現日文、韓文的稱讚，可見林襄在日韓兩地的人氣也不容小覷。大家看了紛紛誇讚林襄的美貌，「忙完一天，回家看到這篇，疲憊全消，世界和平文」、「這組照片真的超美」、「這高貴又高雅，神漂亮又美的小襄，真好看好喜歡」、「這件好強，完全沒有抵抗力了」、「根本是女神降臨」，還有日本網友敲碗，希望林襄多去日本玩。
上週末世界棒球12強賽複賽在東京巨蛋開打，林襄23日現身球場快閃，當時不少日本粉絲爭相跟林襄拍照、留簽名，日本媒體報導也形容林襄是「擁有185萬追蹤者的『世界級美女』」。林襄一出現，更是瞬間化解採訪區的怒火，本來台日記者還在為了拍攝機位而爭執，看到林襄來到現場，氣氛瞬間變得十分和諧，再度驗證台日關係還是很友好的。