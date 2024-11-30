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▲▼一粒在洲際球場被拍下數張「奇蹟美照」，美的令人屏息。（圖／一粒IG）

▲▼幸運的日本球迷一睹一粒本尊風采，當場被震懾。（圖／一粒IG）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」女神一粒今年以冰山美人外貌橫空出世，3月時幫球員葉保弟跳應援舞竄紅，IG追蹤數2個月暴增300倍，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」。一粒日前現身亞洲冬季棒球聯盟比賽，被台日球迷拍下一張張裸露香肩的「奇蹟美照」，網友以「好誇張的美顏」、「今年最大遺憾...之後一定要看到本人」形容。一粒24日沒有去東京巨蛋觀賞12強賽台日大戰，而是南下台中洲際棒球場關注冬盟賽事，她一出現在觀眾席立刻引發台灣、日本球迷一陣騷動，一粒當天頂著過腰深黑色長捲髮，難得穿淡紫色露肩毛衣搭配牛仔褲，雪白左肩和精緻五官令人難以忽視，還把衣襬上捲，小秀肚臍眼和蜂腰，有日本人說：「真是奇蹟」、「就連（自家）啦啦隊也只能承認慘敗...太珍貴了！」事後，一粒在IG上傳冬盟系列現場照片，大批網友讚嘆不已，「已經太暈...」、「救命！一粒，妳穿搭真的有夠好看」、「漂亮的眼睛」、「好好看啊啊啊啊啊啊」、「瘋了...我今年最大遺憾...之後一定要看到本人」、「可愛加上漂亮，OMG顏值爆表」、「老婆」、「第一張要殺多少人，太可怕了！」早在5月左右，日本媒體已經察覺新颳起的一粒旋風，特地以她為題撰文報導，提及台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」備受關注，其中一位台灣成員一粒，憑藉美貌在短時間內成為爆紅人物，並說PS女孩峮峮、小龍女林襄在東洋走紅，「一粒很有可能會延續這兩個人的風潮」，同時提到一粒替外野手葉保弟應援的舞蹈影片在網路上瘋傳，她的IG追蹤人數急劇增加。本名：趙宜莉綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子生日：1999年4月22日年紀：25歲身高：158公分體重：約41公斤學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食感情：單身最欣賞的球員：大谷翔平