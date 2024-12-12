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▲在智慧財產局商標檢索系統中，可查到日商羅森公司已經於今年8月30日，申請「LAWSON STATION」、「LAWSON」商標。（圖／擷取自智慧財產局商標檢索系統）

▲LAWSON必買好物榜單中，以熟食專櫃的炸物、烤物受到民眾青睞。（圖／旅遊部落客林氏璧授權提供）

▲不少專家分析指出，LAWSON進駐台灣的戰略路徑，可能採取收購萊爾富或OK超商，快速打開在台灣市場的規模經濟。（圖／美聯社／達志影像）

日本知名連鎖便利商店LAWSON近期在台灣註冊商標，傳出可能插旗台灣的消息引發熱議。不過，日本旅遊達人林氏璧指出，LAWSON其實早在20年前就在台灣註冊過商標，但遲遲沒有進駐，如今台灣租金貴、日幣匯率又差，且台灣超商市場飽和，讓他忍不住質疑「真的是好時機嗎？」但確實有小道消息指出，LAWSON私下有出現談併購等動作，到底是否會進駐台灣，只能待官方進一步公佈消息。林氏璧今（12）日在臉書粉專發文，以「LAWSON商標註冊之謎」為題，表示LAWSON早在20年前就註冊商標，，且目前仍在有效期間，「我在想2024年8月申請的這一波是否只是申請不同的圖樣和商品類別的組合？」林氏璧表示，LAWSON在台灣早已註冊好商標及商品類別，但20年來都沒進駐，推測這次可能只是展延，「大家都白高興一場了。」不過，確實有小道消息指出，LAWSON私下真的有出現談併購等動作。林氏璧坦言，雖然無法證實真實性，也不確定進度順利與否，貼文一出，網友的反應也是抱持觀望態度，「第一時間看到消息就覺得可能性不大，因為台灣超商市場已經很飽和了」、「可能就是一種不想被盜用的動作而已，畢竟兩國的旅遊交流很頻繁」、「我還是會回日本吃耶，就跟31在台南新天地開了，但我一整年都沒去新天地，但回日本三四次吃了十幾次」。由於台灣便利商店飽和率排行世界第二，不少專家分析指出，LAWSON進駐台灣的戰略路徑，可能採取收購萊爾富或OK超商，快速打開在台灣市場的規模經濟。不過，針對是否有機會被日本超商LAWSON收購一事，萊爾富官方正面回應「萊爾富跟LAWSON沒有任何的接觸，我們努力的把自己做好」；OK超商也表示「無此計畫」，到底是否會進駐台灣，只能待LAWSON進一步公佈消息。