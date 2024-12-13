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▲星巴克「13號星期五 好友分享日」買一送一喝起來。（圖／記者蕭涵云攝）

▲先喝道今開賣聯名古典玫瑰園的2024「玫瑰plus+」系列飲品。12月13日「英式玫瑰拿鐵買一送一」！（圖／先喝道提供）

2024入冬以來「最強冷空氣」南下，最冷氣溫將跌破10度、體感溫度更只有6度，今星巴克「13號星期五」買一送一咖啡優惠，熱熱喝美式只要55元、那堤68元，身體都暖起來，喜歡星冰樂、太妃核果風味那堤、薄荷風味摩卡也都半價！先喝道全新開賣「2024玫瑰plus+」系列飲品，今（13）日「英式玫瑰拿鐵買一送一」一次整理。黑色星期五也有開心事，星巴克「13號星期五 好友分享日」爽喝買一送一！提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。先喝道攜手古典玫瑰園，聯名推出2024「玫瑰plus+」系列飲品，全新打造結合玫瑰與酵素科技的創新茶飲，主打款「英式玫瑰拿鐵」巧妙融合輕柔玫瑰香氣、曾獲ITQI國際得獎茶的「英式玫瑰特調茶」、古典玫瑰園從水果萃取酵素專業研發「火焰玫瑰纖美酵素」今起開賣。12月13日開喝「英式玫瑰拿鐵買一送一」！還有限門市自取的「玫瑰水+火焰玫瑰酵素也買一送一」，每店限量20組。凡購買玫瑰系列（玫瑰水、特調茶、拿鐵、水果茶），還可「加價39元」升級玫瑰plus+系列，體驗火焰玫瑰纖美酵素。