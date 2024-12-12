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▲星送禮「歡慶星送禮週年慶」！經典飲品雙杯組相當於「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克買一送一！特大杯美式63元、那堤75元、蜜柚紅茶77.5元。（圖／翻攝自foodomo FB）

▲星巴克門市耶誕尋寶驚喜「指定商品5折」優惠。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲Nespresso歲末驚喜優惠，雙12購機優惠一次整理。（圖／Nespresso提供）

氣溫持續下降，雙12咖啡就喝星巴克「買一送一」4大優惠！門市、外送都有美式、那堤「買一送一」喝起來，星冰樂、太妃核果風味那堤也半價，聖誕節驚喜「指定商品5折」，本週13號星期五好友分享日也買1送1一次整理，幸福喝不停。Nespresso歲末多重驚喜，雙12購機優惠、配件及節慶膠囊咖啡也有折扣。星巴克門市「買一送一隱藏優惠」今最後一天，12月12日23:59前，星送禮「歡慶星送禮週年慶」，活動期間星禮程會員使用星送禮，指定經典雙杯組一杯星巴克請你（二杯需一次領取）。4組人氣飲品指定組合優惠：◾️優惠110元（原價220元）◾️優惠135元（原價270元）◾️優惠140元（原價280元）◾️優惠170元（原價330元）提醒大家，活動期間，單一星禮程帳號贈送（不限送禮物或送自己）每組活動品數量上限為5組；僅限全額使用APP星送禮購買支付；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效，顧客可自行登入星巴克網站或APP查詢；電子票券核銷後恕無法退換貨；不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。12月最新「星巴克買一送一」foodomo外送優惠，特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「蜜柚紅茶」兩杯優惠價155元（原價310元），幫大家算好星巴克門市神秘購物優惠！提醒大家，指定商品依各門市現貨為準，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。據悉每家星巴克折扣的商品都不太一樣，經過就進去尋寶挖出半價好物吧。星巴克本週又釋出「13號星期五好友分享日」，提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。而Nespresso歲末也有多重驚喜優惠活動，即日起至12月16日咖啡機限時3,500元起，全新節慶限定色Vertuo POP+曜金黑咖啡機只要6,400元，官網限定購機再贈送節慶限量特調品飲杯（價值720元，數量有限，贈完為止）；凡購機加購任50顆咖啡膠囊，可再享「現折300元」優惠。即日起至12月25日還有人氣精選配件「限時75折」起；即日起至12月31日，凡購買節慶膠囊30顆與隨行杯組享9折以上優惠。