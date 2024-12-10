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▲大杯「蝴蝶餅可可燕麥那堤＋太妃核果風味那堤」優惠170元。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲摩斯漢堡週二咖啡日「大杯摩斯咖啡49元」優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡官網）

咖啡續命！週二繼續喝星巴克全品項「第二杯半價」；星巴克「買一送一」隱藏優惠買法大公開，爽喝美式才55元、那堤67.5元、巧克力可可碎片星冰樂70元、太妃核果風味那堤85元。摩斯漢堡每週二咖啡日「大杯摩斯咖啡49元」優惠一次整理。星巴克Have a nice day第二杯半價優惠最後一天！12月10日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。星巴克「買一送一隱藏優惠」，2024年12月2日10:00～12月12日23:59，星送禮「歡慶星送禮週年慶」，活動期間星禮程會員使用星送禮，指定經典雙杯組一杯星巴克請你（二杯需一次領取）。4組人氣飲品指定組合優惠：◾️優惠110元（原價220元）◾️優惠135元（原價270元）◾️優惠140元（原價280元）◾️優惠170元（原價330元）提醒大家，活動期間，單一星禮程帳號贈送（不限送禮物或送自己）每組活動品數量上限為5組；僅限全額使用APP星送禮購買支付；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效，顧客可自行登入星巴克網站或APP查詢；電子票券核銷後恕無法退換貨；不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。摩斯漢堡即日起至12月31日，（原價60元）；另外，會員APP專屬「火腿歐姆蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」優惠價79元（原價90元），而且漢堡可更換為培根雞蛋布里歐堡、蕃茄起士蛋布里歐堡，咖啡還可加價10元升級摩斯經典奶茶(L)、或加價20元升級拿鐵咖啡(Ｍ)。