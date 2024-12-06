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▲大雪星巴克買一送一！外送foodomo優惠爽喝3款飲品特大杯63元起。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克「買一送一」隱藏優惠，爽喝星冰樂、太妃核果風味那堤。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克12月6日，歡樂耶誕購物派對​​​​​​​「全品項享85折優惠」。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲八曜和茶「新北永和店」在樂華夜市正式開幕。（圖／翻攝自八曜和茶FB）

2024「大雪」節氣在12月6日，星巴克咖啡「買一送一」超多優惠！從美式、那堤到星冰樂、太妃核果風味那堤都半價爽喝；今（6）日還迎接星巴克歡樂耶誕購物派對「全品項享85折優惠」，入手咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡/生活用品趁現在。八曜和茶「新北永和店」在樂華夜市正式開幕！大雪開喝「星巴克買一送一」！靠foodomo外送優惠，免出門爽喝特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「蜜柚紅茶」兩杯優惠價155元（原價310元），換算下來一杯現在星巴克咖啡還有「買一送一隱藏優惠」！2024年12月2日10:00～12月12日23:59，星送禮「歡慶星送禮週年慶」，活動期間星禮程會員使用星送禮，指定經典雙杯組一杯星巴克請你（二杯需一次領取）。活動一次祭出4組人氣飲品指定組合優惠：◾️優惠110元（原價220元）◾️優惠135元（原價270元）◾️優惠140元（原價280元）◾️優惠170元（原價330元）提醒大家，活動期間，單一星禮程帳號贈送（不限送禮物或送自己）每組活動品數量上限為5組；僅限全額使用APP星送禮購買支付；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效，顧客可自行登入星巴克網站或APP查詢；電子票券核銷後恕無法退換貨；不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。星巴克歡樂耶誕購物派對，12月6日購買咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡/生活用品「全品項享85折優惠」（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）；而且活動當天，單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張。提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；本活動不適用於外送平台、行動預點服務。八曜和茶北部第二家「新北永和店」今在樂華夜市正式開幕！開幕期間營業時間10:00-22:00，12月6日至12月8日開幕活動，加入會員＋消費滿100元就送「HCY時尚環保一杯袋」（滿200元即贈兩個，以此類推）。提醒大家，開幕期間無提供電子支付、外送平台、門市外送與門市預定自取服務（開放另行公告時間）；開幕前三日無會員集點活動，優惠不併用。12月6日全台同慶，到八曜和茶全台門市，購買任一飲品+149元，即可購買「YO307清爽柚・香氛片」1個（一人限購2片；數量有限，售完為止）。地址：新北市永和區永和路一段212號