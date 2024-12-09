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▲星巴克今起Have a nice day「第二杯半價」連喝2天。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲伯朗咖啡館12月每週一開工美式、本日咖啡「買一送一」。（圖／翻攝自伯朗咖啡館官網）

本週將有首波「強烈大陸冷氣團」來襲，低溫恐跌到剩10℃，週一開工「星巴克買一送一」咖啡優惠喝起來！全台門市還有「第二杯半價」今（8）日起連喝2天，爽喝美式、那堤、星冰樂、太妃核果風味那堤都半價優惠；伯朗咖啡館每週一卡友開喝美式、本日咖啡「買一送一」一次整理。星巴克又祭出Have a nice day第二杯半價優惠！12月9日至12月10日今起連續2天，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。星巴克「買一送一隱藏優惠」，2024年12月2日10:00～12月12日23:59，星送禮「歡慶星送禮週年慶」，活動期間星禮程會員使用星送禮，指定經典雙杯組一杯星巴克請你（二杯需一次領取）。4組人氣飲品指定組合優惠：◾️優惠110元（原價220元）◾️優惠135元（原價270元）◾️優惠140元（原價280元）◾️優惠170元（原價330元）提醒大家，活動期間，單一星禮程帳號贈送（不限送禮物或送自己）每組活動品數量上限為5組；僅限全額使用APP星送禮購買支付；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效，顧客可自行登入星巴克網站或APP查詢；電子票券核銷後恕無法退換貨；不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。伯朗咖啡館全台門市每週一開喝卡友獨享限定優惠，提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱/容量，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。