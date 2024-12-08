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▲星巴克Have a nice day「第二杯半價」喝2天。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲Mister Donut「買一送一」！買可可飲品送蜜糖波堤。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut今年大推8款聖誕節應景甜甜圈，「耶誕老公公」、「耶誕草莓熊太郎」等造型甜甜圈好萌。（圖／Mister Donut提供）

週末濕冷有感，下週又有首波「強烈大陸冷氣團」來襲，低溫恐跌到剩10℃，再冷也想喝星巴克咖啡買一送一還有星冰樂特價！預告開工星巴克Have a nice day「第二杯半價」連喝2天，Mister Donut也有「買1送1」優惠，購買指定可可季飲品就「免費送蜜糖波堤」一次整理。星巴克咖啡「買一送一隱藏優惠」！2024年12月2日10:00～12月12日23:59，星送禮「歡慶星送禮週年慶」，活動期間星禮程會員使用星送禮，指定經典雙杯組一杯星巴克請你（二杯需一次領取）。活動一次祭出4組人氣飲品指定組合優惠：◾️優惠110元（原價220元）◾️優惠135元（原價270元）◾️優惠140元（原價280元）◾️優惠170元（原價330元）提醒大家，活動期間，單一星禮程帳號贈送（不限送禮物或送自己）每組活動品數量上限為5組；僅限全額使用APP星送禮購買支付；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效，顧客可自行登入星巴克網站或APP查詢；電子票券核銷後恕無法退換貨；不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。星巴克Have a nice day 第二杯半價優惠來了，12月9日至12月10日連續2天，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。Mister Donut統一多拿滋今年大推8款聖誕節應景甜甜圈，「耶誕老公公」、「耶誕麋鹿波堤圈」及「耶誕草莓熊太郎」等造型甜甜圈好萌，還可開吃耶誕繽紛波堤。即日起至12月25日甜甜圈「7入222元」優惠；即日起至12月25日，推出「買一送一」暖心優惠，購買指定可可季飲品就「免費送蜜糖波堤」一顆！指定飲品為Cona's 繽紛棉花糖可可、Cona's 雪降跳跳糖可可。