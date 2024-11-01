巧克力控哭哭，今年沒有GODIVA甜甜圈可以吃了！統一多拿滋Mister Donut 20週年可可季改聯名「南投城堡金牌」Cona‘s妮娜巧克力，使用在地食材紅玉紅茶、百香果呈現苦甜巧克力風味，一共打造巧克力波堤、生可可夾心巧貝、巧蘭奇、濃巧克力派等多達14款口味，祭出「買5送2」或「買6送3」優惠、及現做飲品「買一送一」，還能拿Cona‘s妮娜巧克力夢想城堡觀光工廠園區門票免費兌換券。
2021年Mister Donut統一多拿滋全球首創，聯名比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，推出奢華巧克力季甜甜圈，開吃醇厚苦甜大人系可可波堤，還大手筆放上整片GODIVA Logo巧克力，一鳴驚人造成搶購熱潮。連續3年秋冬都重磅回歸、年年開創華麗新作；去年還推出甜甜圈旅行頸枕兼抱枕兩用週邊商品。
沒想到今年吃不到GODIVA甜甜圈了，Mister Donut 2024秋冬改聯名本土世界金牌巧克力品牌「Cona‘s妮娜巧克力」，選用在地食材紅玉紅茶、百香果呈現苦甜巧克力風味，打造7款聯名甜甜圈商品。
豐富巧克力層次的香醇榛果、酸甜雙莓及酸香百香果、帶有醇厚茶香的紅玉紅茶等4款濃郁內餡，結合「Cona‘s妮娜巧克力」的跳跳糖巧克力及薄片夾心巧克力等明星商品，誕生「Cona‘s雙莓巧蘭奇」、「Cona‘s百香果巧蘭奇」、「Cona‘s紅玉巧克力波堤」、「Cona‘s榛果巧克力波堤」及「Cona‘s生可可夾心巧貝」5款可可季聯名甜甜圈，除了撒上杏仁角、可可糖粉、紅玉碎、草莓果乾、白巧跳跳糖，更點綴城堡造型的聯名可可片；現做飲品則有「Cona‘s繽紛棉花糖可可」、「Cona‘s雪降跳跳糖可可」2款奶蓋醇厚可可飲可選。
Mister Donut 20週年的可可季商品，包括3款由經典Q彈巧克力波堤沾上Mister Donut 日本可可醬，分別撒上可可碎粒豆及深黑苦甜可可刮削的「雙料巧克力波堤」、繽紛棉花糖的「棉花糖巧克力波堤」、及可可脆片及珍珠糖的「脆脆巧克力波堤」。全新開吃苦甜「咖啡巧克力波堤」、「鹽焦糖巧克力波堤」，還有以日本進口酥鬆派皮包裹著濃郁苦甜可可奶油的「“濃”巧克力派」，及三重可可風味的「可可黃金圈」。
即日起至11月3日，期間購買可可季指定商品，可享「買5送2」或「買6送3」優惠；凡搭配「買5送2」或「買6送3」優惠，並消費滿500元，即贈送「Cona‘s妮娜巧克力」品牌得獎產品「紅玉茶薄片夾心巧克力8入裝」乙盒；即日起至12月1日購買現做飲品「買一送一」優惠；即日起（至送完為止）購買可可季聯名現做飲品再送「Cona's妮娜巧克力夢想城堡觀光工廠園區門票」免費兌換券（價值220元）。
另外，Krispy Kreme則回歸「經典烤布蕾甜甜圈Brulee Glazed」，包覆著濃郁牛奶卡士達內餡的甜甜圈，搭配現場炙燒的焦糖外衣，光看就好誘人。即日起至11月14日限時回歸，指定於板橋、美麗華、新光 A8、桃園長庚、南港環球、
桃園遠百、新店裕隆城門市販售，售完為止。
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沒想到今年吃不到GODIVA甜甜圈了，Mister Donut 2024秋冬改聯名本土世界金牌巧克力品牌「Cona‘s妮娜巧克力」，選用在地食材紅玉紅茶、百香果呈現苦甜巧克力風味，打造7款聯名甜甜圈商品。
豐富巧克力層次的香醇榛果、酸甜雙莓及酸香百香果、帶有醇厚茶香的紅玉紅茶等4款濃郁內餡，結合「Cona‘s妮娜巧克力」的跳跳糖巧克力及薄片夾心巧克力等明星商品，誕生「Cona‘s雙莓巧蘭奇」、「Cona‘s百香果巧蘭奇」、「Cona‘s紅玉巧克力波堤」、「Cona‘s榛果巧克力波堤」及「Cona‘s生可可夾心巧貝」5款可可季聯名甜甜圈，除了撒上杏仁角、可可糖粉、紅玉碎、草莓果乾、白巧跳跳糖，更點綴城堡造型的聯名可可片；現做飲品則有「Cona‘s繽紛棉花糖可可」、「Cona‘s雪降跳跳糖可可」2款奶蓋醇厚可可飲可選。
Mister Donut 20週年的可可季商品，包括3款由經典Q彈巧克力波堤沾上Mister Donut 日本可可醬，分別撒上可可碎粒豆及深黑苦甜可可刮削的「雙料巧克力波堤」、繽紛棉花糖的「棉花糖巧克力波堤」、及可可脆片及珍珠糖的「脆脆巧克力波堤」。全新開吃苦甜「咖啡巧克力波堤」、「鹽焦糖巧克力波堤」，還有以日本進口酥鬆派皮包裹著濃郁苦甜可可奶油的「“濃”巧克力派」，及三重可可風味的「可可黃金圈」。
即日起至11月3日，期間購買可可季指定商品，可享「買5送2」或「買6送3」優惠；凡搭配「買5送2」或「買6送3」優惠，並消費滿500元，即贈送「Cona‘s妮娜巧克力」品牌得獎產品「紅玉茶薄片夾心巧克力8入裝」乙盒；即日起至12月1日購買現做飲品「買一送一」優惠；即日起（至送完為止）購買可可季聯名現做飲品再送「Cona's妮娜巧克力夢想城堡觀光工廠園區門票」免費兌換券（價值220元）。
另外，Krispy Kreme則回歸「經典烤布蕾甜甜圈Brulee Glazed」，包覆著濃郁牛奶卡士達內餡的甜甜圈，搭配現場炙燒的焦糖外衣，光看就好誘人。即日起至11月14日限時回歸，指定於板橋、美麗華、新光 A8、桃園長庚、南港環球、