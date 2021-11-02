Mister Donut獨創奢華聯名GODIVA巧克力 甜甜圈買6送3
巧克力控實在太幸福啦！今年冬季Mister Donut「最奢華巧克力季」，攜手比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，推出超驚喜聯名甜甜圈！被視為頂級精品巧克力的GODIVA，更是全球首度與甜甜圈品牌合作，把獨家創意獻給台灣。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-02 13:31:19
這次強強聯手的Mister Donut x GODIVA驚喜之作共有4款，將醇厚苦甜的大人系GODIVA黑巧克力融入Mister Donut當家招牌Q彈波堤甜甜圈中，誕生「GODIVA可可夾心碎粒波堤圈、GODIVA莓果夾心黑巧波堤圈、GODIVA鹽焦糖可可波堤、GODIVA迷你岩石形可可波堤」，每顆售價99元。
Mister Donut x GODIVA挑戰豐富巧克力新食感，迷人咬勁中蔓延著濃郁可可香氣，香醇不甜膩，並佐以可可碎粒、鹽焦糖、莓果等食材點綴，打造多層次的口感。最後竟奢華放上整片GODIVA Logo巧克力片！是巧克力控絕對不能克制的最後一擊。
Mister Donut x GODIVA最奢華巧克力季，今（2）日起限量販售至11/7(日)。新品上市首週還推出限時甜甜圈、點心買6送3的優惠活動，活動期間任選九款甜甜圈／點心，需含一款指定新品（GODIVA聯名甜甜圈或巧克力季限定甜甜圈），其中三個就由Mister Donut招待。