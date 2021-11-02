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Mister Donut獨創奢華聯名GODIVA巧克力　甜甜圈買6送3

▲Mister Donut x GODIVA最奢華巧克力季，擁有全球獨創4款聯名甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）
▲Mister Donut x GODIVA最奢華巧克力季，擁有全球獨創4款聯名甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-02 13:31:19

巧克力控實在太幸福啦！今年冬季Mister Donut「最奢華巧克力季」，攜手比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，推出超驚喜聯名甜甜圈！被視為頂級精品巧克力的GODIVA，更是全球首度與甜甜圈品牌合作，把獨家創意獻給台灣。

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▲Mister Donut超驚喜聯名GODIVA打造奢華巧克力甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）
▲Mister Donut超驚喜聯名GODIVA打造奢華巧克力甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）
這次強強聯手的Mister Donut x GODIVA驚喜之作共有4款，將醇厚苦甜的大人系GODIVA黑巧克力融入Mister Donut當家招牌Q彈波堤甜甜圈中，誕生「GODIVA可可夾心碎粒波堤圈、GODIVA莓果夾心黑巧波堤圈、GODIVA鹽焦糖可可波堤、GODIVA迷你岩石形可可波堤」，每顆售價99元。

▲GODIVA莓果夾心黑巧波堤圈，7-ELEVEN店中店也將同步販售。（圖／Mister Donut提供）
▲GODIVA莓果夾心黑巧波堤圈，7-ELEVEN店中店也將同步販售。（圖／Mister Donut提供）
▲GODIVA莓果夾心黑巧波堤圈，內餡滿滿超誘人。（圖／Mister Donut提供）
▲GODIVA莓果夾心黑巧波堤圈，內餡滿滿超誘人。（圖／Mister Donut提供）
Mister Donut x GODIVA挑戰豐富巧克力新食感，迷人咬勁中蔓延著濃郁可可香氣，香醇不甜膩，並佐以可可碎粒、鹽焦糖、莓果等食材點綴，打造多層次的口感。最後竟奢華放上整片GODIVA Logo巧克力片！是巧克力控絕對不能克制的最後一擊。

▲GODIVA可可夾心碎粒波堤圈，大手筆擺上整片GODIVA Logo巧克力片。（圖／Mister Donut提供）
▲GODIVA可可夾心碎粒波堤圈，大手筆擺上整片GODIVA Logo巧克力片，在7-ELEVEN店中店也買得到喔。（圖／Mister Donut提供）
▲GODIVA鹽焦糖可可波堤，吃得到濃郁焦糖。（圖／Mister Donut提供）
▲GODIVA鹽焦糖可可波堤，吃得到濃郁焦糖。（圖／Mister Donut提供）
Mister Donut x GODIVA最奢華巧克力季，今（2）日起限量販售至11/7(日)。新品上市首週還推出限時甜甜圈、點心買6送3的優惠活動，活動期間任選九款甜甜圈／點心，需含一款指定新品（GODIVA聯名甜甜圈或巧克力季限定甜甜圈），其中三個就由Mister Donut招待。

▲GODIVA迷你岩石形可可波堤，口感層次豐富。（圖／Mister Donut提供）
▲GODIVA迷你岩石形可可波堤，口感層次豐富。（圖／Mister Donut提供）
▲還有5款巧克力季限定甜甜圈，使用Mister Donut獨家日本巧克力醬製成。（圖／Mister Donut提供）
▲還有5款巧克力季限定甜甜圈，使用Mister Donut獨家日本巧克力醬製成。每顆售價42～48元。（圖／Mister Donut提供）

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