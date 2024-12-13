去年高雄市於愛河灣以黃色小鴨為主題舉辦「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」展演，成功吸引超過900萬人次參觀，也為高雄帶來140億的觀光產值。今年高雄市也公布今年「冬日遊樂園」主題將是「吉伊卡哇（Chiikawa）」，而與「冬日遊樂園」展演日期為1月25日至2月16日，「2025高雄燈會」也與其一同登場。
高雄市政府觀光局昨(12)日晚上於臉書宣布「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」展演主題，將由又小又可愛的「吉伊卡哇（Chiikawa）」降臨高雄！意即2025高雄燈會與「2025 Kaohsiung WonderlandＣ將於1月25日至2月16日舉行，而愛河灣也將規劃吉伊卡哇主展區，搭配冬日遊樂園及周邊系列活動。
高雄市府於臉書粉專公布此消息後引來許多民眾留言：「尖叫聲」、「太讓人期待了」、「我要去，喔喔喔」、「不可能這麼會欸」、「高雄又要擠爆了」、「高雄市什麼幸福城市」、「我要瘋掉了」、「天啊，高雄真的沒有武德」等，紛紛表示期待與興奮。至於展演模式是否會跟黃色小鴨一樣是在海中的大氣球，觀光局則尚未公布。
此外，2024台中耶誕嘉年華「台中好甜，耶誕來電！」也將在今（13）日18:00揭開序幕，今年主題為迪士尼皮克斯動畫電影《怪獸電力公司》，耶誕點燈的地點一樣在綠川、柳川及舊台中火車站前廣場，台中柳川水岸觀景台將有《怪獸電力公司》主題的「幸福發電廠」點燈展演，並集結「最毛最怪」的毛怪造型耶誕樹、超高人氣的毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)造型等人氣耶誕燈飾。
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高雄市府於臉書粉專公布此消息後引來許多民眾留言：「尖叫聲」、「太讓人期待了」、「我要去，喔喔喔」、「不可能這麼會欸」、「高雄又要擠爆了」、「高雄市什麼幸福城市」、「我要瘋掉了」、「天啊，高雄真的沒有武德」等，紛紛表示期待與興奮。至於展演模式是否會跟黃色小鴨一樣是在海中的大氣球，觀光局則尚未公布。
此外，2024台中耶誕嘉年華「台中好甜，耶誕來電！」也將在今（13）日18:00揭開序幕，今年主題為迪士尼皮克斯動畫電影《怪獸電力公司》，耶誕點燈的地點一樣在綠川、柳川及舊台中火車站前廣場，台中柳川水岸觀景台將有《怪獸電力公司》主題的「幸福發電廠」點燈展演，並集結「最毛最怪」的毛怪造型耶誕樹、超高人氣的毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與阿布(Boo)造型等人氣耶誕燈飾。