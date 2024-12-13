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▲六都暨全台除農舍外住宅類核發建照統計。（圖／住商機構提供）

央行9月19日推出第七波信用管制措施打炒房，全台房市買氣急凍。不過，根據內政部最新資料，打房隔月、10月全台建築執照（建照）核發量卻仍大增超過3成，創下自2020年以來同期次高紀錄，其中新北市建照更是爆衝超過83%，難道建商不怕嗎？房產專家四個字解讀，應是建商「煞車不及」。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，在央行推出各界評為「史上最嚴」之打房政策後的首個月份，建照核准數量卻不減反增，主要原因是建商申照與推案多需提早規劃，而10月以往為接續928檔期過後的推案旺季，加上自去年下半年新青安帶動一波房市多頭，不少業者重押此波年前最後銷售期。另觀察六都建照核發數量狀況，不管是10月單月份或是今年1~10月總計，以桃園、台中市漲勢最為明顯，賴志昶認為，桃園建照量大增主因仍是北部房市外溢，雙北房價持續高漲，「脫北者」效應明顯蔓延至房價相對親民之桃園市，且桃園各重劃區議題濃厚，吸引開發商進駐插旗。台中市自疫情過後一直是各大建商爭搶之地，且不僅是西屯、南屯等蛋黃區域，連海線、南台中等行政區都可見知名開發商身影，主因仍是市區有台中捷運加持，外圍區域又有重劃區等大型開發案挹注，不管蛋黃區、蛋白區皆房市議題不斷，讓台中成為建商兵家必爭之地。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，建照多寡實質反映新案市場供給，去年年底至今年上半年，受到新青安與市場氛圍帶動，投資買盤積極尋找價格尚有成長空間區域，因此可觀察到此波建商推案熱潮從蛋黃逐漸擴及到蛋白甚至蛋殼區，但在政府打房、限貸令與限期開發等壓力下，開發商若缺乏資金較易陷入困境，建議民眾購買預售應注意建商信譽與品牌，而若僅為投資需求而進場，需格外注意市場波動。