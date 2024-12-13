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▲2024第三季全國及六都新增房貸。（圖／台灣房屋提供）

真的要吃土了！根據金融聯徵中心最新「新增房貸」統計，2024年第三季全台平均核貸金額1043萬元，平均貸款利率2.23%，雙雙創15年新高。房貸壓力最重的依舊是台北市，Q3平均背負房貸達1832萬元，首度衝破1800萬元大關，台北和高雄晚一季買房要多扛41萬元房貸。而全台第三季整體核貸總數6萬908件，比上一季減少4235件，顯示購屋交易和核貸腳步，已有放緩的趨勢。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般正常房貸約在簽約後一個月內完成，第三季的核貸資料，反映5~8月的買氣與交屋熱潮，當時因有新青安貸款挹注，整體買氣正旺，通膨加上市場氛圍，助長房價節節高升，核貸金額也隨著增加。不過第三季，銀行內控加上央行祭出限貸管制，核貸腳步放緩，不少銀行以調高利率、貸款門檻來總量管控，整體核貸表現也呈現「價增量減」的現象。另外觀察，六都中包括雙北市及南二都，第三季核貸件數相比上一季均呈現量縮，雙北及台南量縮件數約落在500~800件，而高雄第三季核貸件數為7990件，相比上一季減少了約達2千件，為六都中核貸件數量縮最明顯的縣市。台灣房屋趨勢中心經理李家妮指出，央行今年6月開始，祭出第6波選擇性信用管制，調降六都及新竹縣市自然人第2戶購屋貸款，最高成數上限為6成並無寬限期，貸款額度限縮，對雙北這類高房價、房貸額度需求高的地區，對購屋族影響力道頗深。而南二都受產業議題豐沛，帶動投資買氣旺盛，受第2戶限貸，可能影響投資買盤資金槓桿操作進而縮手，另一方面，交屋潮亦是影響房貸量波動明顯的因素之一，高雄今年迎來大量預售交屋潮，Q2房貸核貸量就高達9994件，近萬件核貸量，更創下近15年來最高峰，對比Q2的高基期，再受限貸令影響，Q3量縮相對更為明顯。張旭嵐表示，進入第四季是傳統購屋旺季，但受政策影響房市大幅降溫，呈現旺季不旺的狀況，而央行將於12月19日召開第四季理監事會議，是否會再祭出第八波信用管制，也是影響明年房市的重點，不過建商已釋出預售推案放緩的訊息，預計明年初的房市仍將延續自用需求為主的理性購屋氛圍。