統一發票9-10月1000萬特別獎號碼「28630525」，一共開出21張，獎落台北、新北、屏東等8個縣市。然而財運似乎有磁吸效應，台北市信義區的「聯合大於」一連中2張千萬發票，堪稱全台「最幸運大樓」，當中天選之人只花5元就變千萬富翁。《NOWnews》整理統一發票9-10月1000萬中獎清冊、全台最幸運大樓地址與房價等重點一次看。
🟡統一發票9-10月千萬大獎最幸運大樓
根據財政部9、10月統一發票中獎清冊，台北市信義區忠孝東路4段555號大樓一連開出2張千萬發票，一人在蝦皮消費284元、另人在foodpanda繳5元平台費就中大獎。
該棟最幸運大樓「聯合大於」是以聯合報大樓改建而成，屋齡6年、樓高30層，是住商混合大樓，21樓以上是住宅。據悉，國泰金控董事長蔡宏圖、環泥建設侯家，以及歌手張清芳都是買主。
聯合大於近兩年沒有實價交易揭露，最新兩筆交易是2022年5月30樓頂樓戶，一戶34坪總價2.75億元、另戶23坪總價2.71億元，前者光車位就要價1300萬元、後者車位也高達900萬元，拆算車位後，平均成交單價來到每坪255.53萬元，創社區最高單價紀錄。特別的是，經查地籍謄本，一口氣買下兩戶頂樓戶的富豪姓馮，原來是登記於「聯合大於」24樓戶的自然人。
🟡統一發票9-10月1000萬特別獎中獎清冊
1.蝦皮購物 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 物品284元
2.foodpanda 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 平台費5元
3.Steam 臺北市信義區 交易服務費29元
4.台灣大哥大 臺北市信義區菸廠路 88號12樓 國內電信服務費用83元
5.Mia C´bon 臺北市大同區承德路 1段1號地下3樓 飲品50元
6.Hi-Life萊爾富 臺北市萬華區梧州街 29號1樓 食品等共100元
7.7-ELEVEN 臺北市松山區敦化南路 1段5號1樓 飲品35元
8.7-ELEVEN 臺北市文山區羅斯福路 6段20、22號1樓 飲品140元
9.遠東百貨愛買a.mart 花蓮縣花蓮市和平路 581號地下1樓 物品等共479元
10.全家Family Mart 新北市板橋區雙十路 3段54號1樓 飲品等共173元
11.大魯閣湳雅廣場 MAGiC TOUCH 点爭鮮 新竹市北區大雅路 88號 餐費822元
12.美廉社 新北市鶯歌區鶯桃路 172號 飲品54元
13.7-ELEVEN 新北市新莊區後港一路 114號 食品85元
14.中華電信 雲林縣斗六市文化路 38號 通話費1103元
15.中油烏日高鐵加油站 臺中市烏日區建國路 265號 汽油100元
16.101文具天堂 臺中市烏日區信義街 230號 物品19元
17.中油大發加油站有 屏東縣車城鄉中山路 2號 汽油300元
18.7-ELEVEN 臺東縣臺東市中華路 1段169、171、173號1樓及169號2樓 食品等共60元
19.7-ELEVEN 高雄市楠梓區清豐二路 16號1樓 食品等共90元
20.肯德基KFC 高雄市三民區建國三路 23號1樓 食品202元
21.𡘙師傅 高雄市鳳山區文龍東路 700號 食品等共105元
資料來源：財政部、內政部實價登錄
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根據財政部9、10月統一發票中獎清冊，台北市信義區忠孝東路4段555號大樓一連開出2張千萬發票，一人在蝦皮消費284元、另人在foodpanda繳5元平台費就中大獎。
該棟最幸運大樓「聯合大於」是以聯合報大樓改建而成，屋齡6年、樓高30層，是住商混合大樓，21樓以上是住宅。據悉，國泰金控董事長蔡宏圖、環泥建設侯家，以及歌手張清芳都是買主。
聯合大於近兩年沒有實價交易揭露，最新兩筆交易是2022年5月30樓頂樓戶，一戶34坪總價2.75億元、另戶23坪總價2.71億元，前者光車位就要價1300萬元、後者車位也高達900萬元，拆算車位後，平均成交單價來到每坪255.53萬元，創社區最高單價紀錄。特別的是，經查地籍謄本，一口氣買下兩戶頂樓戶的富豪姓馮，原來是登記於「聯合大於」24樓戶的自然人。
🟡統一發票9-10月1000萬特別獎中獎清冊
1.蝦皮購物 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 物品284元
2.foodpanda 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 平台費5元
3.Steam 臺北市信義區 交易服務費29元
4.台灣大哥大 臺北市信義區菸廠路 88號12樓 國內電信服務費用83元
5.Mia C´bon 臺北市大同區承德路 1段1號地下3樓 飲品50元
6.Hi-Life萊爾富 臺北市萬華區梧州街 29號1樓 食品等共100元
7.7-ELEVEN 臺北市松山區敦化南路 1段5號1樓 飲品35元
8.7-ELEVEN 臺北市文山區羅斯福路 6段20、22號1樓 飲品140元
9.遠東百貨愛買a.mart 花蓮縣花蓮市和平路 581號地下1樓 物品等共479元
10.全家Family Mart 新北市板橋區雙十路 3段54號1樓 飲品等共173元
11.大魯閣湳雅廣場 MAGiC TOUCH 点爭鮮 新竹市北區大雅路 88號 餐費822元
12.美廉社 新北市鶯歌區鶯桃路 172號 飲品54元
13.7-ELEVEN 新北市新莊區後港一路 114號 食品85元
14.中華電信 雲林縣斗六市文化路 38號 通話費1103元
15.中油烏日高鐵加油站 臺中市烏日區建國路 265號 汽油100元
16.101文具天堂 臺中市烏日區信義街 230號 物品19元
17.中油大發加油站有 屏東縣車城鄉中山路 2號 汽油300元
18.7-ELEVEN 臺東縣臺東市中華路 1段169、171、173號1樓及169號2樓 食品等共60元
19.7-ELEVEN 高雄市楠梓區清豐二路 16號1樓 食品等共90元
20.肯德基KFC 高雄市三民區建國三路 23號1樓 食品202元
21.𡘙師傅 高雄市鳳山區文龍東路 700號 食品等共105元
資料來源：財政部、內政部實價登錄