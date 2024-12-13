由國際非營利組織國際生活藝術組織 (Living Arts International, 簡稱LAI)主辦的湄公河文化中心專案，從12日到17日在台北華山1914文創園區中3館2樓拱廳，舉辦「朋友的朋友：串起台灣與東南亞網絡」活動，活動開幕茶會在12日下午圓滿結束，現場嘉賓雲集。
文化部交流司專門委員梁毓芳致詞時特別引用日本哲學家池田大作的名言「歷史的推進，不是一個人往前走一百步，是一百個人一起往前走一步」鼓勵大家，也為MCH六年來，持續在台灣為了藝文工作者「搭舞台」的工作做了最貼切的註腳。開幕茶會也吸引許多東南亞的藝文朋友回娘家，包括來自越南的Heritage Art Space，緬甸的Association for Myanmar Contemporary Arts，新加坡的Drambox的夥伴們，更是揪團一齊共襄盛舉。
國際生活藝術組織執行總監Phloeun PRIM特別從海外來台參與開幕，並特別感謝Mekong Cultural Hub這個區域計畫受到台灣文化部的支持，成長與發展至今，他還分享了MCH其實是個超小的執行團隊的秘密，具體展示出如何以非政府、非營利組織架構，透過三人小而精實的結構，槓桿串聯超過千人的活動，成為區域文化合作的知名典範，為推動亞洲文化的共融與繁榮樹立標杆。
系列活動將持續至12月17日，週五(13日)晚間的講座，由台灣大大樹音樂圖像的鍾適芳、越南Heritage Art Spacet創辦人Nguyễn Anh Tuấn、緬甸當代藝術家協會計畫經理Yoe Thit Aung和湄公河文化中心計畫經理Zun Ei Phyu對談，討論台灣與湄公河區域的新網絡如何扮演著亞洲文化區發展的關鍵角色。週六(14日)的東南亞文化市集，由YOUNGA洋嘎、燦爛時光書店、DayDayJamu印尼餐廳、邊境行動協會、Chimmuwa和柬埔寨法爾社會企業等。週日(15日)有四場創意手作工作坊，由緬甸藝術家Zun Ei Phyu和來自柬埔寨的文化講師孫雅雯帶領玩紙工作坊和童玩手作工作坊。而展覽平日下午的「聊聊時光」，MCH會透過「茶」這個東南亞共享卻各有特色的文化出發，喝杯茶來交個朋友。
文化部的梁專委直言「相信藝術文化是國家永續發展的關鍵力量，我們必須結伴同行」 ，感謝文化部持續的支持陪伴，LAI台灣辦事處「湄公河文化中心 Mekog Cultural Hub」區域計畫，也會持續扮演貢獻與打造健康而多元的亞洲文化生態的角色，讓台灣和東南亞的文化交流和藝術共創繼續茁壯，持續發展與長出多元的成果。
活動網站：https://www.mekongculturalhub.org/news/2024/11/huashan-2024/
活動時間：12月12-17日
活動地點：華山1914文創園區 中3館 2樓 拱廳
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國際生活藝術組織執行總監Phloeun PRIM特別從海外來台參與開幕，並特別感謝Mekong Cultural Hub這個區域計畫受到台灣文化部的支持，成長與發展至今，他還分享了MCH其實是個超小的執行團隊的秘密，具體展示出如何以非政府、非營利組織架構，透過三人小而精實的結構，槓桿串聯超過千人的活動，成為區域文化合作的知名典範，為推動亞洲文化的共融與繁榮樹立標杆。
系列活動將持續至12月17日，週五(13日)晚間的講座，由台灣大大樹音樂圖像的鍾適芳、越南Heritage Art Spacet創辦人Nguyễn Anh Tuấn、緬甸當代藝術家協會計畫經理Yoe Thit Aung和湄公河文化中心計畫經理Zun Ei Phyu對談，討論台灣與湄公河區域的新網絡如何扮演著亞洲文化區發展的關鍵角色。週六(14日)的東南亞文化市集，由YOUNGA洋嘎、燦爛時光書店、DayDayJamu印尼餐廳、邊境行動協會、Chimmuwa和柬埔寨法爾社會企業等。週日(15日)有四場創意手作工作坊，由緬甸藝術家Zun Ei Phyu和來自柬埔寨的文化講師孫雅雯帶領玩紙工作坊和童玩手作工作坊。而展覽平日下午的「聊聊時光」，MCH會透過「茶」這個東南亞共享卻各有特色的文化出發，喝杯茶來交個朋友。
文化部的梁專委直言「相信藝術文化是國家永續發展的關鍵力量，我們必須結伴同行」 ，感謝文化部持續的支持陪伴，LAI台灣辦事處「湄公河文化中心 Mekog Cultural Hub」區域計畫，也會持續扮演貢獻與打造健康而多元的亞洲文化生態的角色，讓台灣和東南亞的文化交流和藝術共創繼續茁壯，持續發展與長出多元的成果。
活動網站：https://www.mekongculturalhub.org/news/2024/11/huashan-2024/
活動時間：12月12-17日
活動地點：華山1914文創園區 中3館 2樓 拱廳
- 展覽：12月12-17日 11:00am -6:00pm 免費參觀
- 東南亞文化市集：12月14日11:00am -6:00pm 免費參觀
- 工作坊：12月15日（免費報名參與）
- 講座：12月13日，7:30pm-9:00pm （免費報名參與）