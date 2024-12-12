我是廣告 請繼續往下閱讀

▲法爾社會企業將在主題展覽《朋友的朋友》14日的東南亞文化市集中，帶來柬埔寨在地手工藝品。（圖／法爾社會企業）

▲法爾社會企業多年來幫助柬埔寨在地藝術家成長茁壯。（圖／法爾社會企業）

本月12日至17日起在台北華山有一場《朋友的朋友》藝術展覽，活動中將有來自東南亞的藝術家和創作者齊聚和舉辦一系列講座。法爾社會企業將在主題展覽《朋友的朋友》14日的東南亞文化市集中，帶來柬埔寨在地手工藝品，這些精美的產品將廢棄廣告紙再製，並推廣到國際市場；也有連接鄉村的手工產品，推廣在地婦女手作及協助產業發展。法爾社會企業（Phare Performing Social Enterprise）經營法爾劇團及其他企業組織，其中法爾精品為提供柬埔寨手工藝品平台，建立在地良好夥伴關係，產品推廣「Creative Design by Cambodian Mind」，並且每個產品背後都有獨特的故事。法爾社會企業表示，本次擺攤活動特別以傳統柬埔寨文化為元素，融入創新理念，並讓更多柬埔寨當地的新銳設計師能嶄露頭角。現場將帶來多款編織包、手工藝品和掛飾，歡迎民眾前來參觀和了解作品故事。由國際非營利組織國際生活藝術組織 (Living Arts International, 簡稱LAI)主辦的湄公河文化中心專案，從今（12）日到17日在台北華山迎來第一個實體展覽「朋友的朋友」暨文化活動，展覽從每天上午11點至下午6點，在華山1914文創園區的拱廳開放參觀，也歡迎民眾共襄盛舉。除了觀看展覽，觀眾可以自由參與共創的《網絡：當我們同在一起》作品，看展時可以輕鬆地坐下喝杯來自緬甸、越南或是柬埔寨的茶，並參與每日不同的精彩活動。