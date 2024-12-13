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▲台北市羅斯福路是中正區、大安區交界，當地新建案多，拉抬中正區房價。（圖／信義房屋提供）

因央行祭出第七波信用管制為房市降溫，台北市9月的建物移轉棟數較上月衰退，其中僅有少數區域不受影響，其中之一就是中正區。在地房市專家認為，中正區因有數個明星學區，吸引重視孩子教育環境的家長，可能是房市買氣不受這波信用管制影響的原因。以中正國中學區內總價在3,000萬起跳的華廈最「可遇不可求」，總價在1,600萬以下的套房因方便入籍，則最受青睞。專家也呼籲，有意購入學區宅的消費者，因學區宅稀有，平時就要做好準備，保持對房市的敏感度，才能入主心儀物件。信義房屋中正杭州店經理季威表示，中正區位於台北市蛋黃區，是多個政治經濟核心，交通上有三條捷運路線交匯，居住條件優良，平均單價今年已突破110萬。但因區域內有包含中正國中、東門國小等知名學區，吸引許多重視孩子教育的家長置產，只要有物件符合學區設籍條件，釋出時皆相當搶手。舉中正國中學區為例，總價約在3,000萬起跳的華廈符合自住需求，最受歡迎。另外受到青睞的物件則是套房，總價約在1,400-1,600萬之間，季威也表示，通常會選擇購入套房設籍的客戶，很大一部分並非首購，是信用管制下可能受到影響的族群，但為了小孩的教育，資金並非這類客群最優先的考量。季威觀察，最新一波信用管制讓過熱的房市回歸恆溫的本質，讓有剛性需求的民眾有更多機會、及相對多的評估時間審慎評估置產問題，也更有機會成交自己心儀的物件。呼籲民眾，可以持續維持對房市的敏感度、並和信任的房仲保持良好交流。尤其現在明星學區的入學資格越來越嚴格，不但須有戶籍、自有房屋，更會審查持有年限，或要求學童在一出生時就在此設籍，學區房則是稀缺資源，更要提前布局，才能確保入學就讀的機會。