29歲網紅黃琳（Lynn）憑巴掌臉、芭比娃娃五官和D罩杯歐美身材圈粉，加上一張明星臉，有「世新女神」、「兇版Angelababy」等暱稱，不科學外貌連港媒都多次專文報導。不過如真人漫畫女主角般的外表，讓黃琳整型、為人工美女的傳聞沒停過，其實她曾經公開自己小時候的照片，模樣機伶可人，可說天生即有美人底子，本人也曾經證實：「我有微整型也會修修圖！」
黃琳過去在粉專分享讀幼兒園時期的舊照，可見她紮著兩顆丸子頭，一對大眼睛水汪汪，唇型豐厚，樣貌說是小美女一點也不為過，黃琳穿著花瓣滾邊的削肩小洋裝，兩手抓著幾乎跟手臂一樣大的麥克風，咧嘴甜笑，看似參加跟學校有關的公開活動，配文寫下：「Hi my name is...」
針對黃琳整容疑雲，網友看法不一，有人無情點評和爆料，「以前高一時看過她，明明沒甚麼料」、「看她臉書之前的照片就可以發現鼻子超明顯有整...現在也很漂亮，但覺得臉好人工味呀」、「整型就別當網美」、「根本修圖大師！」也有網友認為整型不是罪過，黃琳也沒有義務昭告天下。
事實上，黃琳本人親自回覆過網友對她後天加工的質疑，當時寫下：「大家，不要吵了！我有微整型，也會修修圖，但大家看到本人還是會認（得）出來的那種，謝謝你們關心！」
黃琳小檔案
生日：1995年10月9日
學歷：武陵高中、世新大學行政管理系
星座：天秤座
職業：平面模特兒、網紅、KOL
身高：158公分
三圍：32D、23、33
怪癖：跟男友說我餓了、愛咬人
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針對黃琳整容疑雲，網友看法不一，有人無情點評和爆料，「以前高一時看過她，明明沒甚麼料」、「看她臉書之前的照片就可以發現鼻子超明顯有整...現在也很漂亮，但覺得臉好人工味呀」、「整型就別當網美」、「根本修圖大師！」也有網友認為整型不是罪過，黃琳也沒有義務昭告天下。
事實上，黃琳本人親自回覆過網友對她後天加工的質疑，當時寫下：「大家，不要吵了！我有微整型，也會修修圖，但大家看到本人還是會認（得）出來的那種，謝謝你們關心！」
黃琳小檔案
生日：1995年10月9日
學歷：武陵高中、世新大學行政管理系
星座：天秤座
職業：平面模特兒、網紅、KOL
身高：158公分
三圍：32D、23、33
怪癖：跟男友說我餓了、愛咬人