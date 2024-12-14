66歲資深媒體人陳文茜日前就醫發現肝臟、右骨盆分別長3顆、1顆新腫瘤，原本以為是肺腺癌復發，癌細胞擴散速度連醫生都吃驚，然而，後來切片確認是更惡、死亡率高的黑色素癌，且已經第四期，不過陳文茜昨（13）日透露一項好消息，黑色素癌雖然擴散，但沒有侵入腦部，「放鞭炮！鞭炮！我可以繼續錄製節目，廣播，寫作！」有粉絲感動叫出聲。
昨天深夜近12點，住在台大癌醫中心的陳文茜於粉專發文，報告黑色素癌惡化的最新病況：「今天最開心的事，器官黏膜黑色素癌（非皮膚癌，非肺腺癌）雖已擴散多器官，但居然沒有進腦袋！」開心的她放上多個鞭炮符號慶祝，「我可以繼續錄製節目，廣播，寫作！Hallelujah ！星期六星期日晚上九點世界周報如約相見！」
對於罹患比肺腺癌更惡的器官黏膜黑色素癌，從2019年一路樂觀對抗癌魔的陳文茜，再度有新的體悟，「我聽見了疾病的呼吸，我因此更看見了生命的光彩，我珍惜每一天的時光，每一個相遇的人。」
陳文茜貼文一發布，不少粉絲情緒激動，「天啊！老天爺聽到全台灣愛你的人們的祈禱！答應我們…繼續給我們好消息」、「幸福的是我們大家，還能繼續收看您主持的文茜世界週報，您也要好好照顧身體，別太累」、「了不起」、「向妳學習，勇敢、樂觀、愛！」
有粉絲表示：「妳選擇了幸福 ! 妳的智慧戰勝了癌細胞！」陳文茜親自回覆：「我的心戰勝了它！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
對於罹患比肺腺癌更惡的器官黏膜黑色素癌，從2019年一路樂觀對抗癌魔的陳文茜，再度有新的體悟，「我聽見了疾病的呼吸，我因此更看見了生命的光彩，我珍惜每一天的時光，每一個相遇的人。」
陳文茜貼文一發布，不少粉絲情緒激動，「天啊！老天爺聽到全台灣愛你的人們的祈禱！答應我們…繼續給我們好消息」、「幸福的是我們大家，還能繼續收看您主持的文茜世界週報，您也要好好照顧身體，別太累」、「了不起」、「向妳學習，勇敢、樂觀、愛！」
有粉絲表示：「妳選擇了幸福 ! 妳的智慧戰勝了癌細胞！」陳文茜親自回覆：「我的心戰勝了它！」