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▲新北耶誕城演唱會12月14日、15日連續兩天，每晚6點在新北市民廣場開唱。（圖／記者林調遜攝）

▲新北耶誕城演唱會12月14日卡司出場順序。（圖／翻攝官網）

▲新北耶誕城演唱會12月15日卡司出場順序。（圖／翻攝官網）

▲配合12月14日、15日新北耶誕城演唱會，主秀第一場為17:30，後續展演時間依現場活動調整。（圖／記者林調遜攝）

▲新北耶誕城燈區亮燈時間是17:30至23:00。（圖／新北觀光局提供）

2024新北歡樂耶誕城最高潮來了！每年必看的「魔幻巨星耶誕演唱會」，今明兩天（12月14日、12月15日） 18:00至22:00在市民廣場開唱。由陳漢典、Sandra主持，今晚是艾怡良開場，八三夭、孝琳壓軸；周日還有Energy、告五人接棒。民眾最關心演唱會卡司名單、出場順序，以及電視轉播第幾台、哪裡免費線上看，《NOWnews》整理時間節目表、直播資訊一文看懂。◾時間：12/14（六）、12/15（日）18:00至22:00◾12月15日開場歌手ELKIE莊錠欣從17:40分開始◾地點：新北市市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）◾主持人：陳漢典、Sandra◾卡司表演順序：18:00 艾怡良→18:30 陳華→18:55 李東軒→19:10 熊仔→19:30 白安→20:00 GX 鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治→20:40 八三夭→21:15 孝琳HYOLYN。（實際演出時間依現場節目為主）◾主持人：陳漢典、Sandra◾卡司表演順序：17:40 開場歌手ELKIE莊錠欣→18:00 Energy→18:25 icyball冰球樂團→18:55 BOOM!怪物星人→19:20 洪暐哲→19:30 理想混蛋Bestards→20:00 AcQUA源少年小分隊R.Y.G.→20:20 宇宙人→20:55 Ozone→21:25 告五人◾主燈秀時間：每日17:30至23:00，整點、半點一次（5分鐘），22:30起無聲版。配合14日、15日演唱會，主秀第一場為17:30，後續展演時間依現場活動調整。◾燈區亮燈時間：17:30至23:00◾遊樂設施時間：11:00至22:00。12月14日、15日調整為11:00至15:00。◾年代（直播連結稍晚開啟）◾年代MUCH台（第38頻道）◾MOD壹電視綜合HD（第312頻道）