Netflix年度壓軸大戲《魷魚遊戲2》即將於12月26日上線，近期在Google做最新宣傳，只要搜尋「魷魚遊戲2」，螢幕下方就會彈出劇中的邀請卡，點擊即可遊玩《魷魚遊戲》最經典的「123木頭人」遊戲，不僅人物變身Q版超可愛，玩法還和劇中相同，參賽者全數過關即可獲得裝滿錢的小豬撲滿，快來挑戰不被英熙娃娃抓到吧！
《魷魚遊戲2》近期在Google進行最新宣傳，只要在Google搜尋《魷魚遊戲2》，即可點擊劇中參賽邀請卡進入遊戲，登場關卡為第一季就引起熱議的「123木頭人」遊戲，在《魷魚遊戲2》同樣也會經典呈現。遊戲中要小心前進時別被英熙娃娃轉頭抓到，否則參賽者會一個個消失，只有全員過關時才能拿到小豬撲滿作為獎勵。
🟡《魷魚遊戲2》Google小遊戲玩法
📌在Google網頁搜尋《魷魚遊戲2》。
📌點擊下方咖啡色邀請卡進入遊戲。
📌在英熙娃娃唱歌時前進，轉頭時停下。
📌點擊「O」行走、點擊「X」停下。
📌全員過關即可獲得小豬撲滿。
《魷魚遊戲2》12月26日上線！參賽演員超大咖
《魷魚遊戲2》集結大咖演員參與，除了首集主演李政宰、魏嘏雋之外，還找來任時完、姜河那、曹柔理、朴成焄、朴圭瑛、崔勝鉉（T.O.P）等人加入，其中朴成焄更挑戰演出跨性別女參加者，為了做變性手術而加入「魷魚遊戲」賺手術費用。《魷魚遊戲2》導演將部分族群、社會低層、不被重視的人物放大探討，不只遊戲過程吸睛，更讓觀眾好奇故事背景發展。
📍《魷魚遊戲2》收看資訊
播出時間：2024年12月26日（星期四）16：00
播出平台：Netflix
總集數：6
《魷魚遊戲2》所有參賽者「超完整編號、故事背景」介紹，可以「點此」查閱。
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🟡《魷魚遊戲2》Google小遊戲玩法
📌在Google網頁搜尋《魷魚遊戲2》。
📌點擊下方咖啡色邀請卡進入遊戲。
📌在英熙娃娃唱歌時前進，轉頭時停下。
📌點擊「O」行走、點擊「X」停下。
📌全員過關即可獲得小豬撲滿。
《魷魚遊戲2》12月26日上線！參賽演員超大咖
《魷魚遊戲2》集結大咖演員參與，除了首集主演李政宰、魏嘏雋之外，還找來任時完、姜河那、曹柔理、朴成焄、朴圭瑛、崔勝鉉（T.O.P）等人加入，其中朴成焄更挑戰演出跨性別女參加者，為了做變性手術而加入「魷魚遊戲」賺手術費用。《魷魚遊戲2》導演將部分族群、社會低層、不被重視的人物放大探討，不只遊戲過程吸睛，更讓觀眾好奇故事背景發展。
📍《魷魚遊戲2》收看資訊
播出時間：2024年12月26日（星期四）16：00
播出平台：Netflix
總集數：6
《魷魚遊戲2》所有參賽者「超完整編號、故事背景」介紹，可以「點此」查閱。