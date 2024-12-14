2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」今（14）日迎來第一天，由陳漢典搭檔Sandra主持，表演嘉賓找來艾怡良、陳華、白安、李東軒、GX（鼓鼓 呂思緯、蕭秉治）、熊仔及八三夭等重量級卡司，稍早輪到陳華登場，她套上一襲雪白羽毛大衣出場，內搭鑽黑極短洋裝，大方秀出火辣腿根，率先帶來〈骨子藏著愛你〉引爆全場尖叫聲，怎料唱到下一首〈左邊的人〉，才沒唱過30秒伴奏吉他聲完全消失，下秒主持人陳漢典、Sandra出面急救場，尷尬畫面全曝光。
當陳華唱到第二首歌〈左邊的人〉時，一開始的輕亮嗓音引人入勝，沒想到唱不到30秒，只聽得見陳華清唱聲音，這才驚覺伴奏的吉他聲完全消失，此時陳華手指耳機並頻頻看向控台，同時繼續清唱下去，直到主持人陳漢典、Sandra緩緩地走上台幫忙伴舞，隨後兩人在台上拱陳華與粉絲互動，才順利化解這尷尬場面，不過也藉此見證陳華硬底子歌唱實力。
好在危機及時解決，陳華接著一連帶來〈左邊的人〉、〈要去見你的夏天〉及〈想和你看五月的晚霞〉夯曲，邀請台下粉絲全體大合唱，演出過程台下頻頻尖叫聲四起，可見陳華人氣不容小覷，事實上，她以一曲〈想和你看五月的晚霞〉暴紅，因此受封「霸榜串流小天后」美稱，近來也推出新專輯《在極度愛你的日子裡》受到業界不少好評。
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好在危機及時解決，陳華接著一連帶來〈左邊的人〉、〈要去見你的夏天〉及〈想和你看五月的晚霞〉夯曲，邀請台下粉絲全體大合唱，演出過程台下頻頻尖叫聲四起，可見陳華人氣不容小覷，事實上，她以一曲〈想和你看五月的晚霞〉暴紅，因此受封「霸榜串流小天后」美稱，近來也推出新專輯《在極度愛你的日子裡》受到業界不少好評。