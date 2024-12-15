根據ESPN知名記者Shams Charania報導，金州勇士和布魯克林籃網完成交易，勇士用De'Anthony Melton加上3個次輪選秀權與籃網換得Dennis Schroder加上1個次輪選秀權的交易。Schroder攻守俱佳，他的個人能力，曾在季後賽與其對位的Stephen Curry應該最清楚；其投籃是其缺點，但整體來說這是一筆絕佳的升級交易。
Schroder攻守俱佳 Curry也清楚
Klay Thompson離隊之後，勇士非常需要在Curry身邊尋找新的後場搭檔，新加入的De'Anthony Melton在季前就被球隊寄予厚望，他在健康時確實是個不錯的答案，場均10.3分3.3籃板2.8助攻1.2抄截，三分球命中率37.1%，防守端也能夠保護Curry，但可惜的是：他健康的時間並不多。
31歲的Schroder在國際賽場上戰功赫赫，去年世界盃帶領德國男籃8戰全勝封王，巴黎奧運也打進到了四強。他在NBA同樣也很有成就，生涯前期在老鷹稱王，中期在雷霆和SGA及CP3合作，2023年幫助湖人打進西區決賽，已經證明過自己的實力。
Schroder是持球進攻能力不俗的後衛，他的身體素質出色，運動能力、移動速度佳，所以不同於一般矮後衛，他不太容易被打點，有自主進攻創造能力、防守端又有所貢獻，是相當難得的特質。
Schroder有多好？Curry本人應該最清楚，2023年次輪「胡勇大戰」，前者也是「獵殺Curry計畫」中的重要一員，該系列賽兩人對位時間約為26分鐘，Schroder讓Curry總計37投15中，命中率40.5%；三分球18投3中，命中率16.7%。效果甚至比號稱「大鎖」的Jarred Vanderbilt更好。
Schroder射速慢 與球星配合的價值大減
該輪系列賽6戰，Schroder場均10.3分3助攻，投籃命中率約43%左右。不過隨著對上金塊的系列賽開始，他的進攻表現快速下滑，場均只剩7分，命中率36%，面對Jamal Murray和KCP等重型後衛，他無法用身體去得分，而且在幫LeBron James擋拆掩護後，由於投籃速度慢，所以對手可以從容地在包夾後回位防守他，無法起到保護自家球星的作用，場上的價值也大減。
若不是D'Angelo Russell在季後賽完全迷失，湖人教練團該系列賽應該也不會給予Schroder大量時間，他和Austin Reaves之間的高下，在當年的西區決賽就分了出來。
不過對於勇士來說，換來Schroder絕對是合理又划算的選擇，第一Melton已經報銷，他是準先發級球員，勇士一定需要補強；第二球隊近期隨著球員狀態趨於穩定，已經能夠感覺到隊上自主進攻點不足的問題，而Schroder可以補上這一塊。
整體來說，Schroder能夠補上勇士需要的部分，他不太會是影響一個系列賽的關鍵因子，但他能夠給予球隊穩定的攻防品質，這是其優點。
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Klay Thompson離隊之後，勇士非常需要在Curry身邊尋找新的後場搭檔，新加入的De'Anthony Melton在季前就被球隊寄予厚望，他在健康時確實是個不錯的答案，場均10.3分3.3籃板2.8助攻1.2抄截，三分球命中率37.1%，防守端也能夠保護Curry，但可惜的是：他健康的時間並不多。
31歲的Schroder在國際賽場上戰功赫赫，去年世界盃帶領德國男籃8戰全勝封王，巴黎奧運也打進到了四強。他在NBA同樣也很有成就，生涯前期在老鷹稱王，中期在雷霆和SGA及CP3合作，2023年幫助湖人打進西區決賽，已經證明過自己的實力。
Schroder是持球進攻能力不俗的後衛，他的身體素質出色，運動能力、移動速度佳，所以不同於一般矮後衛，他不太容易被打點，有自主進攻創造能力、防守端又有所貢獻，是相當難得的特質。
Schroder有多好？Curry本人應該最清楚，2023年次輪「胡勇大戰」，前者也是「獵殺Curry計畫」中的重要一員，該系列賽兩人對位時間約為26分鐘，Schroder讓Curry總計37投15中，命中率40.5%；三分球18投3中，命中率16.7%。效果甚至比號稱「大鎖」的Jarred Vanderbilt更好。
Schroder射速慢 與球星配合的價值大減
該輪系列賽6戰，Schroder場均10.3分3助攻，投籃命中率約43%左右。不過隨著對上金塊的系列賽開始，他的進攻表現快速下滑，場均只剩7分，命中率36%，面對Jamal Murray和KCP等重型後衛，他無法用身體去得分，而且在幫LeBron James擋拆掩護後，由於投籃速度慢，所以對手可以從容地在包夾後回位防守他，無法起到保護自家球星的作用，場上的價值也大減。
若不是D'Angelo Russell在季後賽完全迷失，湖人教練團該系列賽應該也不會給予Schroder大量時間，他和Austin Reaves之間的高下，在當年的西區決賽就分了出來。
不過對於勇士來說，換來Schroder絕對是合理又划算的選擇，第一Melton已經報銷，他是準先發級球員，勇士一定需要補強；第二球隊近期隨著球員狀態趨於穩定，已經能夠感覺到隊上自主進攻點不足的問題，而Schroder可以補上這一塊。
整體來說，Schroder能夠補上勇士需要的部分，他不太會是影響一個系列賽的關鍵因子，但他能夠給予球隊穩定的攻防品質，這是其優點。