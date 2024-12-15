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▲星巴克那堤、星沁爽3大飲品「單杯特價99元」開喝。（圖／記者蕭涵云攝）

▲總算等到最美清水服務區「招潮蟹星巴克」開幕。（圖／星巴克提供）

▲星巴克清水站1樓門市高挑又寬敞，就位在清水服務區商場進出位置。（圖／星巴克提供）

▲門市限定「台中清水風情馬克杯」及「台中清水風情隨行卡」。（圖／星巴克提供）

▲Mister Donut今年大推8款聖誕節應景甜甜圈，「耶誕老公公」、「耶誕草莓熊太郎」等造型甜甜圈好萌。（圖／Mister Donut提供）

低溫跌破9℃！開喝大杯「蝴蝶餅可可燕麥那堤」、「蝴蝶餅可可杏仁那堤」，特大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」3大飲品都只要99元；全台營收最高、擁有極佳夜景的台中「清水服務區」，統一超商斥資上億元的改裝作業完成，其中星巴克3樓門市外觀是高美濕地「招潮蟹」意象好吸睛，開幕咖啡優惠一次整理。即日起12月19日，星巴克期間限定大杯「蝴蝶餅可可燕麥 / 杏仁那堤」、特大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」都單一價99元！提醒大家，單一價活動，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。天氣太冷不想出門，使用foodpanda外送星巴克也有「第二杯半價」，聖誕雙杯「現折100元」！飲料適用品項：「檔期飲料」薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤，「指定飲料」玫瑰蜜香紅茶那堤、馥列白、焦糖瑪奇朵。由統一超商經營的全台最美「清水服務區」總算開幕！今年3月1日起斥資上億元啟動的改裝作業完成，最醒目的莫過於星巴克一次進駐兩間門市，呼應清水服務區「清水風帆 馳乘飛翔」主題設計，融入清水豐富的自然生態。星巴克3樓屋頂區門市外觀以高美濕地「招潮蟹」意象為出發，運用全白色彩搭配彎曲弧度帶來生動線條，搭配玻璃屋設計為室內引入飽滿自然光，還可遠眺欣賞台中港海景及梧棲與清水的夜景，讓人眼睛一亮。而星巴克清水站1樓門市就位在清水服務區商場進出的首要位置，經典星巴克綠色寬敞吧檯上方，設計交錯結合鐵件造型及木格柵，搭木質調的暖色氣氛，清新又有活力。同時推出描繪高美燈塔、風車大道與招潮蟹、白鷺鷥的「台中清水風情馬克杯」及「台中清水風情隨行卡」可供收藏。現在朝聖星巴克清水站別忘記眾多開幕優惠，即日起至12月20日期間，原價點購特大杯冷萃咖啡，單杯即享「優惠價135元」；凡原價點購新鮮現烤（Baked Fresh Here Now）系列三個，即可贈限定品項乙個，相當於「買3送1」。即日起至2025年1月14日，憑當日單筆消費滿1,000元發票，還可獲得「星巴克小熊臨時停車號碼牌」乙個；當日單筆消費滿2,200元發票，更可獲得「星巴克隨身保暖毯」乙個。Mister Donut統一多拿滋今年大推8款聖誕節應景甜甜圈，「耶誕老公公」、「耶誕麋鹿波堤圈」及「耶誕草莓熊太郎」等造型甜甜圈好萌，還可開吃耶誕繽紛波堤。即日起至12月25日甜甜圈「7入222元」優惠；即日起至12月25日，推出「買一送一」暖心優惠，購買指定可可季飲品就「免費送蜜糖波堤」一顆！指定飲品為Cona's 繽紛棉花糖可可、Cona's 雪降跳跳糖可可。