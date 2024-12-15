藝人黃小柔近日上節目爆料，之前出外景搭高鐵，一位流量女神霸佔居中恆老婆Vicky的座位，「小龍女」林襄被網友認為是當事者，事件在網路上發酵，兩派網友吵翻，還有多人指稱黃小柔私下態度也沒有好到哪裡去，讓此事持續延燒。
黃小柔在節目《小姐不熙娣》表示，某次為錄影搭高鐵，同集2位後輩女星已經坐在位置上，不過其中一位坐到Vicky的對號座位，Vicky禮貌告知對方，坐錯位置的女星雙腳放在前方椅子，正在滑手機的她，頭也沒抬，只冷冷地回說：「那邊還有空位啊！」她旁邊的女星也擺出煩躁的表情，讓黃小柔和Vicky錯愕又生氣，認為現在年輕人怎麼會如此沒禮貌。
後來，黃小柔上網查詢佔位女星身分才恍然大悟，「我懂了！她們現在是可以這麼的跩啦」、「刷新我三觀欸！」對此，有網友懷疑黃小柔口中的流量女星，應該是曾經一起錄綜藝節目的林襄，「只能說，藝人們的形象就是被包裝出來的」、「我第一個想到的也是她！不意外」，但也有人認為可能是雙方發生誤會，或是該女星本來就不是林襄。
甚至有不止一位網友反爆黃小柔的料，指稱她私底下態度也很冷漠，「可是我曾經遇過黃小柔本人，也覺得她很跩欸...有的時候看到她上節目講別人怎樣，我都會覺得她有什麼資格講別人...」、「我也遇過，真的覺得先檢討自己，再去嘴別人吧！現在只能靠批評別人，才有流量嗎」、「認同+1...我在餐廳打工也見過本人，那個態度何止叫一個跩」、「我也遇過她本人，超沒禮貌，手扶梯我準備要下去時，傳來一個聲音說，欸不好意思借過一下，口氣一副就是很不客氣，嚇到之餘看了一下，才發現是黃小柔跟她老公！」
然而，也有遇過黃小柔本人的網友緩頰：「我也遇過，她本人超級親切！」
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後來，黃小柔上網查詢佔位女星身分才恍然大悟，「我懂了！她們現在是可以這麼的跩啦」、「刷新我三觀欸！」對此，有網友懷疑黃小柔口中的流量女星，應該是曾經一起錄綜藝節目的林襄，「只能說，藝人們的形象就是被包裝出來的」、「我第一個想到的也是她！不意外」，但也有人認為可能是雙方發生誤會，或是該女星本來就不是林襄。
甚至有不止一位網友反爆黃小柔的料，指稱她私底下態度也很冷漠，「可是我曾經遇過黃小柔本人，也覺得她很跩欸...有的時候看到她上節目講別人怎樣，我都會覺得她有什麼資格講別人...」、「我也遇過，真的覺得先檢討自己，再去嘴別人吧！現在只能靠批評別人，才有流量嗎」、「認同+1...我在餐廳打工也見過本人，那個態度何止叫一個跩」、「我也遇過她本人，超沒禮貌，手扶梯我準備要下去時，傳來一個聲音說，欸不好意思借過一下，口氣一副就是很不客氣，嚇到之餘看了一下，才發現是黃小柔跟她老公！」
然而，也有遇過黃小柔本人的網友緩頰：「我也遇過，她本人超級親切！」