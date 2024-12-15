大陸冷氣團持續發威！冷空氣強度從昨晚到今（15）天清晨達到巔峰，北台灣空曠地區最冷可能回低到９度低溫，明出門上班上課時還是冷冷的天氣，中北部低溫僅12至14度，南部、東半部15至17度。今天出門參加新北耶誕城演唱會保暖功夫不能少，暖暖包專家教你怎麼用暖暖包最能暖身，開一包還能一路用到明天出門。
📍暖暖包發熱原理
發熱原理主要基於鐵粉氧化反應，屬於放熱的化學反應。市售暖暖包主要成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，屬複合性材質。當暖暖包被打開後，內部的鐵粉會與空氣中的氧氣接觸，開始氧化產生熱。
📍暖暖包貼哪裡最暖？
根據日本電視台節目《這樣有什麼差別？》曾做過暖暖包的測試，將暖暖包貼在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝、腳底，10分鐘後發現，貼在「腹部、腳底」全身的溫度有明顯上升，但再過了30分鐘，只有貼在「腳底」有提升末梢溫度，從指尖、頭頂到腳跟溫度都有上升，透過此實驗，可以知道「腳底」是一個可以暖全身的好地方。
📍中醫師建議「4部位」保暖
中醫也有相同的裡面，中醫師王大元表示，想要讓全身暖起來，人體有四個地方要特別保暖，包含「腰背、頭頸、肚臍、腳底」，只要這個四地方做好保暖工夫，全身就能暖起來。天冷，民眾出門醫師建議可以戴圍巾、披肩、毛帽或高領毛衣，溫暖頭頸部，且腳底板是距離心臟最遠，穿襪子能減少熱能散失或是直接將暖暖包放在腳底增加保暖。
📍暖暖包如何暫停？延長續熱效果？
有些人使用暖暖包通常都是在戶外通勤的情境，一到室內的辦公室其實就用不到，想要讓暖暖包「暫停」發熱只要準備一個夾鏈袋即可。譚敦慈表示於暖暖包發熱原理是靠鐵粉跟空氣接觸氧化，只要把空氣排掉，就不會一直氧化。想要「暫停」發熱，只要將暖暖包，放到夾鏈袋中並把空氣擠確實密封，就能防止鐵粉繼續氧化，之後想要繼續時使用暖暖包時，只要取出搖一搖即可 續熱。
📍暖暖包用完別丟，還有二次妙用！
暖暖包內有鐵粉、活性碳及蛭石具有防潮效果，譚敦慈表示，已經不會熱的暖暖包，可以放到鞋櫃或塞在鞋子內，具有除濕、除臭功能，此外，環保署提醒，務必先確認暖暖包不會發熱，再進行二次利用，避免造成危險。
📍暖暖包怎麼丟？環保署給答案
完全使用過的暖暖包該如何丟棄？譚敦慈提醒，不要將暖暖包中的粉末當成土拿去種植物，此舉動會污染環境，當成一般垃圾丟棄就好。環保署解釋，暖暖包因為內含多種複合材質粉末，目前沒有妥適的高值化再利用技術可有效將其回收再利用，又因屬於複合性材質，若填補土坑或任意棄置恐有環境污染風險。建議使用過的暖暖包，打包丟入垃圾袋，再交由垃圾車送至焚化爐妥善處理即可。
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發熱原理主要基於鐵粉氧化反應，屬於放熱的化學反應。市售暖暖包主要成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，屬複合性材質。當暖暖包被打開後，內部的鐵粉會與空氣中的氧氣接觸，開始氧化產生熱。
📍暖暖包貼哪裡最暖？
根據日本電視台節目《這樣有什麼差別？》曾做過暖暖包的測試，將暖暖包貼在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝、腳底，10分鐘後發現，貼在「腹部、腳底」全身的溫度有明顯上升，但再過了30分鐘，只有貼在「腳底」有提升末梢溫度，從指尖、頭頂到腳跟溫度都有上升，透過此實驗，可以知道「腳底」是一個可以暖全身的好地方。
📍中醫師建議「4部位」保暖
中醫也有相同的裡面，中醫師王大元表示，想要讓全身暖起來，人體有四個地方要特別保暖，包含「腰背、頭頸、肚臍、腳底」，只要這個四地方做好保暖工夫，全身就能暖起來。天冷，民眾出門醫師建議可以戴圍巾、披肩、毛帽或高領毛衣，溫暖頭頸部，且腳底板是距離心臟最遠，穿襪子能減少熱能散失或是直接將暖暖包放在腳底增加保暖。
📍暖暖包如何暫停？延長續熱效果？
有些人使用暖暖包通常都是在戶外通勤的情境，一到室內的辦公室其實就用不到，想要讓暖暖包「暫停」發熱只要準備一個夾鏈袋即可。譚敦慈表示於暖暖包發熱原理是靠鐵粉跟空氣接觸氧化，只要把空氣排掉，就不會一直氧化。想要「暫停」發熱，只要將暖暖包，放到夾鏈袋中並把空氣擠確實密封，就能防止鐵粉繼續氧化，之後想要繼續時使用暖暖包時，只要取出搖一搖即可 續熱。
📍暖暖包用完別丟，還有二次妙用！
暖暖包內有鐵粉、活性碳及蛭石具有防潮效果，譚敦慈表示，已經不會熱的暖暖包，可以放到鞋櫃或塞在鞋子內，具有除濕、除臭功能，此外，環保署提醒，務必先確認暖暖包不會發熱，再進行二次利用，避免造成危險。
📍暖暖包怎麼丟？環保署給答案
完全使用過的暖暖包該如何丟棄？譚敦慈提醒，不要將暖暖包中的粉末當成土拿去種植物，此舉動會污染環境，當成一般垃圾丟棄就好。環保署解釋，暖暖包因為內含多種複合材質粉末，目前沒有妥適的高值化再利用技術可有效將其回收再利用，又因屬於複合性材質，若填補土坑或任意棄置恐有環境污染風險。建議使用過的暖暖包，打包丟入垃圾袋，再交由垃圾車送至焚化爐妥善處理即可。