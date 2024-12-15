台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」人氣成員一粒（本名趙宜莉），以厭世臉和不食人間煙火的仙氣，爆紅至今9個月，工作邀約依然如雪片般紛沓而至，甚至被日本媒體看好成為下一個峮峮和林襄。不過日前有網友分享一粒上節目的畫面，認為女神有沒有濾鏡長得不一樣，讓她懷疑人生地問：「一粒到底長怎樣？」
一名網友在Dcard發文，稱最近一直看到一粒的影片和新聞，忍不住在想哪一個才是她真正的樣貌，「常常看到對她的惡評不外乎就是阿姨臉、大餅臉、頭大身體小、皮膚很差、不耐看等等，但有些照片影片又跟最下面的圖一樣，仙氣滿滿真的很可愛，到底為何都是是她，看起來卻差那麼多...」
原PO附上一粒之前上遊戲節目《飢餓遊戲》的影片截圖，以及IG上的照片做比對，錄影畫面，可見一粒五官雖然深邃，但精緻度下降許多，皮膚也反黃，空靈氣場減弱，與粉專上的「撕漫女」長相、牛奶色皮膚差距不小。對此，部分網友附和：「我覺得不自然」、「照片真的就修很大啊」、「看過本人，皮膚不太好...皮膚不好其實就漂亮不起來！」
不過大部分網友認為現今人人都在修圖，一粒已經算是美顏前後沒有差別太多的公眾人物，「她超瘦，覺得是角度型美女」、「燈光、濾鏡會有差，但沒有圖文不符」、「看過更高清的影片，她五官就長這樣，只是上鏡比較寬臉，燈光照射下蘋果肌看起來發達而已，五官沒什麼大問題欸」、「上上禮拜去球場近距離看到本人，真的正，跟照片影片無誤差！」
被發高解析度照片公審 一粒高情商回：我不完美
鄉民曾經分享一粒半張臉長滿痘疤的高清照片，質疑她膚況差，對此，本人發文回應，感謝願意欣賞她的所有人，自知很多人認為她不配擁有這樣的關注度，「有時候我也懷疑自己，舞蹈功力比不上別人，皮膚、身材都不是完美」，但即使如此，粉絲依然給予支持，「辛苦你們了！因為我的不完美，讓你們得默默的承受眾人的指教，我會更努力，讓你們毫無顧忌的喜歡我。」
對於被批評舞蹈功力不足、膚質不佳，一粒說：「舞練了、皮膚科也看了，大家給我一點時間，會讓大家看到我的進步！」透露自己的皮膚對熱很敏感，過度曝曬就容易過敏、起疹子，所以應援時可能會看到她的脖子跟臉泛紅，自嘲這是「公主病」，目前積極尋求皮膚科治療，同時調理身體。
一粒對粉絲喊話：「剛踏入這個領域不到幾個月的時間，因為我非常非常素人，媒體跟輿論的壓力我也還在努力適應，但每一次站上應援台、每一次見到你們的時候，我都是發自內心的感到幸福，啦啦隊沒有我想像的那麼光鮮亮麗，但你們是我不後悔踏出去的原因，也是我繼續走下去的動力，我愛你們！」
一粒小檔案
本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平
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原PO附上一粒之前上遊戲節目《飢餓遊戲》的影片截圖，以及IG上的照片做比對，錄影畫面，可見一粒五官雖然深邃，但精緻度下降許多，皮膚也反黃，空靈氣場減弱，與粉專上的「撕漫女」長相、牛奶色皮膚差距不小。對此，部分網友附和：「我覺得不自然」、「照片真的就修很大啊」、「看過本人，皮膚不太好...皮膚不好其實就漂亮不起來！」
不過大部分網友認為現今人人都在修圖，一粒已經算是美顏前後沒有差別太多的公眾人物，「她超瘦，覺得是角度型美女」、「燈光、濾鏡會有差，但沒有圖文不符」、「看過更高清的影片，她五官就長這樣，只是上鏡比較寬臉，燈光照射下蘋果肌看起來發達而已，五官沒什麼大問題欸」、「上上禮拜去球場近距離看到本人，真的正，跟照片影片無誤差！」
被發高解析度照片公審 一粒高情商回：我不完美
鄉民曾經分享一粒半張臉長滿痘疤的高清照片，質疑她膚況差，對此，本人發文回應，感謝願意欣賞她的所有人，自知很多人認為她不配擁有這樣的關注度，「有時候我也懷疑自己，舞蹈功力比不上別人，皮膚、身材都不是完美」，但即使如此，粉絲依然給予支持，「辛苦你們了！因為我的不完美，讓你們得默默的承受眾人的指教，我會更努力，讓你們毫無顧忌的喜歡我。」
對於被批評舞蹈功力不足、膚質不佳，一粒說：「舞練了、皮膚科也看了，大家給我一點時間，會讓大家看到我的進步！」透露自己的皮膚對熱很敏感，過度曝曬就容易過敏、起疹子，所以應援時可能會看到她的脖子跟臉泛紅，自嘲這是「公主病」，目前積極尋求皮膚科治療，同時調理身體。
一粒對粉絲喊話：「剛踏入這個領域不到幾個月的時間，因為我非常非常素人，媒體跟輿論的壓力我也還在努力適應，但每一次站上應援台、每一次見到你們的時候，我都是發自內心的感到幸福，啦啦隊沒有我想像的那麼光鮮亮麗，但你們是我不後悔踏出去的原因，也是我繼續走下去的動力，我愛你們！」
一粒小檔案
本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平