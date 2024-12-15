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▲譚敦慈提醒，使用電暖器周圍應該避免放置雜物。(圖/雙全國際提供)

▲暖暖包不要直接接觸皮膚或放在棉被中內使用，長時間直觸皮膚容易低溫燙傷。（示意圖／翻攝photoAC）

大陸冷氣團持續發威！冷空氣強度從昨晚到今（15）天清晨達到巔峰，北台灣空曠地區最冷可能會低到９度低溫。面對冷颼颼的天氣，不少人已經把「電暖器」拿出備戰，為了達到最佳暖房效應，家電達人486先生建議，空調開啟暖氣模式時「出風口朝下」效果更好，另外，關於暖身家電，無毒生活教母譚敦慈提供3件事提醒。天冷，不少民眾打開電暖器取暖，卻覺得怎麼吹房間還是冷颼颼。家電達人486先生提醒，如果希望整個大範圍空間室內溫度提高，使用冷暖氣機效率較高又省電，且開啟暖氣模式時「將出風口朝下」是關鍵動作，因為熱空氣上升，若是出風口朝上則暖風都會積在天花板，影響暖房效果，如果搭配循環扇將暖空氣均勻分散在空間中，效果更佳。至於小型電暖器，大多數人習慣近身放置，對著手腳吹，建議若感覺冷風從窗邊滲入，可以將電暖器放在窗邊讓空氣變暖，提升室內舒適度。洗完澡出浴室怕瞬間溫差著涼，想放一台電暖器在浴室，注意要挑選標示「防潑水」的款式，並建議「掛著放」。一般常見電暖器若沒有特別標示防潑水則不宜放置於浴廁或廚房等容易潮濕或濺水的地方，不僅容易損壞還有觸電危險。1、電暖爐週邊不要放置易燃雜物，避免危險。2、暖暖包不要直接接觸皮膚或放在棉被中內使用。3、可以在睡前使用電毯溫暖床褥，但入睡前要停止使用電毯，此外，老人、小孩、糖尿病患者、植物人或末梢感覺不良病患使用上更要特別注意避免灼傷。