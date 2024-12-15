藝人黃小柔近日上節目爆料，之前出外景節目搭高鐵，一位流量女星佔著居中恆老婆Vicky的對號座位，坐姿不雅，還不願意換位置，很沒禮貌，刷新她的三觀，「小龍女」林襄被網友對號入座，不過林襄已經澄清非當事者。此前，有網友翻出林襄和黃小柔等人錄影的影片，眾人搭乘交通工具時，Vicky當著林襄等人的面前冷嗆「看她等一下會不會哭出來」，引發熱議。
去年，啦啦隊女神林襄、林穎樂和資深女星黃小柔、Vicky等人為《綜藝玩很大》赴花蓮出外景，影片中，4位女來賓剛好坐在同一排座位，中間相隔一條走道，一行人在車程中閒聊，這時林穎樂突然對鏡頭嬌喊：「出去玩囉！超開心的！」下一秒，Vicky立刻插話：「等一下真的遊戲之後再說這句話，出去玩『囉』，我們來測試一下，看她等一下會不會哭出來！」
仔細觀察，當Vicky一說話時，身為後輩的林襄、林穎樂立刻往Vicky的方向看，3人臉上都掛著笑容，看似沒有任何不愉快，但網友在佔位事件後自行解讀，「難怪前面開頭是這樣尷尬」、「吃瓜」、「是這集不讓vicky座位嗎」、「我先找張沙發坐好！」
然而，依據Vicky所說，當時她和黃小柔搭乘的交通工具是高鐵，影片中眾藝人坐的是台鐵，矛盾的線索也讓整件事依舊撲朔迷離。
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仔細觀察，當Vicky一說話時，身為後輩的林襄、林穎樂立刻往Vicky的方向看，3人臉上都掛著笑容，看似沒有任何不愉快，但網友在佔位事件後自行解讀，「難怪前面開頭是這樣尷尬」、「吃瓜」、「是這集不讓vicky座位嗎」、「我先找張沙發坐好！」
然而，依據Vicky所說，當時她和黃小柔搭乘的交通工具是高鐵，影片中眾藝人坐的是台鐵，矛盾的線索也讓整件事依舊撲朔迷離。