女星黃小柔近日上節目爆料，之前出節目外景搭高鐵，一位流量女神霸佔居中恆老婆Vicky的座位，刷新她的三觀，「小龍女」林襄被網友質疑是當事者，事件在網路上延燒。對此，林襄的經紀公司沉默一天發聲明反擊，強調「林襄未曾被共同出外景之藝人朋友，徵詢讓座問題，所以我們不願隨之起舞」。
林襄所屬的經紀公司莉奈文創今（15）日澄清，林襄過去從來沒有被一起出外景節目的藝人徵詢讓座，因此對於任何的影射、網友揣測和批評，他們不隨之起舞，也安撫林襄專注在工作上就好，但也強硬表示，不會放任所有侵害自家藝人名譽的行為。
莉奈文創聲明：「這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響，請勿再以訛傳訛，未來任何對於本公司藝人之不實影射及妨害名譽等言論，本公司亦將透過法律途徑，捍衛藝人權益。」
女星禮貌提醒坐到對號位 流量女神冷回：還有空位啊
事件起因，黃小柔在節目《小姐不熙娣》表示，某次為錄影搭高鐵，同集2位後輩女星已經坐在位置上，不過其中一位坐到Vicky的對號座位，Vicky禮貌告知對方，坐錯位置的女星雙腳放在前方椅子，正在滑手機，頭也沒抬，只冷冷地回說：「那邊還有空位啊！」她旁邊的女星也擺出煩躁的表情，讓黃小柔和Vicky錯愕又生氣，認為現在年輕人怎麼會如此沒禮貌。
後來，黃小柔上網查詢佔位女星身分才恍然大悟，「我懂了！她們現在是可以這麼的跩啦」、「刷新我三觀欸！」對此，有網友懷疑黃小柔口中的流量女星，應該是曾經一起錄綜藝節目的林襄，「只能說，藝人們的形象就是被包裝出來的」、「我第一個想到的也是她！不意外」，但也有人認為可能是雙方發生誤會，或是該女星本來就不是林襄。
林襄經紀公司聲明全文：
有關媒體報導日前有藝人在談話性節目提及其曾遭某藝人高鐵占位事件，引發諸多網友揣測與批評，甚至影射為本公司藝人林襄。對此，因林襄未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題，所以我們不願隨之起舞，也安撫藝人就專注在目前的工作上。但這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響，請勿再以訛傳訛，未來任何對於本公司藝人之不實影射及妨害名譽等言論，本公司亦將透過法律途徑，捍衛藝人權益，特此聲明。
莉奈文創有限公司
2024/12/15
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莉奈文創聲明：「這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響，請勿再以訛傳訛，未來任何對於本公司藝人之不實影射及妨害名譽等言論，本公司亦將透過法律途徑，捍衛藝人權益。」
女星禮貌提醒坐到對號位 流量女神冷回：還有空位啊
事件起因，黃小柔在節目《小姐不熙娣》表示，某次為錄影搭高鐵，同集2位後輩女星已經坐在位置上，不過其中一位坐到Vicky的對號座位，Vicky禮貌告知對方，坐錯位置的女星雙腳放在前方椅子，正在滑手機，頭也沒抬，只冷冷地回說：「那邊還有空位啊！」她旁邊的女星也擺出煩躁的表情，讓黃小柔和Vicky錯愕又生氣，認為現在年輕人怎麼會如此沒禮貌。
後來，黃小柔上網查詢佔位女星身分才恍然大悟，「我懂了！她們現在是可以這麼的跩啦」、「刷新我三觀欸！」對此，有網友懷疑黃小柔口中的流量女星，應該是曾經一起錄綜藝節目的林襄，「只能說，藝人們的形象就是被包裝出來的」、「我第一個想到的也是她！不意外」，但也有人認為可能是雙方發生誤會，或是該女星本來就不是林襄。
林襄經紀公司聲明全文：
有關媒體報導日前有藝人在談話性節目提及其曾遭某藝人高鐵占位事件，引發諸多網友揣測與批評，甚至影射為本公司藝人林襄。對此，因林襄未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題，所以我們不願隨之起舞，也安撫藝人就專注在目前的工作上。但這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響，請勿再以訛傳訛，未來任何對於本公司藝人之不實影射及妨害名譽等言論，本公司亦將透過法律途徑，捍衛藝人權益，特此聲明。
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2024/12/15