女星黃小柔近日上節目爆料，之前出節目外景搭高鐵，2位流量女神霸佔居中恆老婆Vicky的座位，刷新她的三觀，不少網友認為兩人是在影射啦啦隊女神林襄和林穎樂，事件在網路上延燒。對此，林穎樂也出面發聲：「我們錄節目沒有發生過這件事情。」更在社群上哭喊：「我不可能這樣吧？」

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黃小柔和Vicky近期在《小姐不熙娣》上爆料，指出有2名人氣女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，還非常沒禮貌的要黃小柔和Vicky去坐其他位置，讓Vicky氣到血壓飆升，對此網友起底兩人過去一同在花蓮錄製過《綜藝玩很大》，當時另外兩位女星正是林襄和林穎樂，讓人不禁懷疑是否是兩人刻意耍大牌，風波也隨之而起。

▲黃小柔（右）在節目中控訴有2位後輩沒禮貌，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／小姐不熙娣 YouTube）
▲黃小柔（右）在節目中控訴有2位後輩沒禮貌，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／小姐不熙娣 YouTube）
林穎樂還原錄影過程　曝4人沒一起搭高鐵

而根據《三立新聞網》報導，林穎樂回憶當時去花蓮出外景的路程，指出團隊是由《綜藝玩很大》的製作單位統一訂購台鐵票的，輸家回程得騎車返回台北，只有贏家才能搭乘高鐵，而當時勝隊是黑隊，因此能搭乘高鐵的只有Vicky和林穎樂，並不存在四人一起搭車爆發衝突一事。

▲黃小柔（右1）當時和林襄（右3）同為黃隊，而Vicky（左1）則和林穎樂（左2）是黑隊成員。（圖／綜藝玩很大 YouTube）
▲黃小柔（右1）當時和林襄（右3）同為黃隊，而Vicky（左1）則和林穎樂（左3）是黑隊成員。（圖／綜藝玩很大 YouTube）
林穎樂強調從沒佔座耍大牌　哀嘆：我不可能這樣

林穎樂更強調：「這事情第一時間林襄也傳給我，我滿確定不是在說我們。」還指出錄影過程非常順利：「我們錄節目過程，跟Vicky姊、黃小柔姊相處都還滿好的，聊天時也都很愉快，我自己是感覺她們滿喜歡我跟襄，一直誇獎我們可愛漂亮。」至於被網友點名沒禮貌的說法，林穎樂則是哀嘆：「我是真的完全沒感覺到有發生任何奇怪的狀態。」事後林穎樂更在IG上崩潰喊道：「今年是怎麼了，一直被誤會，我不可能這樣吧？」

▲林穎樂發文喊冤，崩潰喊道：「我不可能這樣吧？」（圖／IG ninalin1231）
▲林穎樂發文喊冤，崩潰喊道：「我不可能這樣吧？」（圖／IG ninalin1231）

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