女星黃小柔近日上節目爆料，之前出節目外景搭高鐵，2位流量女神霸佔居中恆老婆Vicky的座位，刷新她的三觀，不少網友認為兩人是在影射啦啦隊女神林襄和林穎樂，事件在網路上延燒。對此，林穎樂也出面發聲：「我們錄節目沒有發生過這件事情。」更在社群上哭喊：「我不可能這樣吧？」
黃小柔和Vicky近期在《小姐不熙娣》上爆料，指出有2名人氣女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，還非常沒禮貌的要黃小柔和Vicky去坐其他位置，讓Vicky氣到血壓飆升，對此網友起底兩人過去一同在花蓮錄製過《綜藝玩很大》，當時另外兩位女星正是林襄和林穎樂，讓人不禁懷疑是否是兩人刻意耍大牌，風波也隨之而起。
林穎樂還原錄影過程 曝4人沒一起搭高鐵
而根據《三立新聞網》報導，林穎樂回憶當時去花蓮出外景的路程，指出團隊是由《綜藝玩很大》的製作單位統一訂購台鐵票的，輸家回程得騎車返回台北，只有贏家才能搭乘高鐵，而當時勝隊是黑隊，因此能搭乘高鐵的只有Vicky和林穎樂，並不存在四人一起搭車爆發衝突一事。
林穎樂強調從沒佔座耍大牌 哀嘆：我不可能這樣
林穎樂更強調：「這事情第一時間林襄也傳給我，我滿確定不是在說我們。」還指出錄影過程非常順利：「我們錄節目過程，跟Vicky姊、黃小柔姊相處都還滿好的，聊天時也都很愉快，我自己是感覺她們滿喜歡我跟襄，一直誇獎我們可愛漂亮。」至於被網友點名沒禮貌的說法，林穎樂則是哀嘆：「我是真的完全沒感覺到有發生任何奇怪的狀態。」事後林穎樂更在IG上崩潰喊道：「今年是怎麼了，一直被誤會，我不可能這樣吧？」
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林穎樂還原錄影過程 曝4人沒一起搭高鐵
而根據《三立新聞網》報導，林穎樂回憶當時去花蓮出外景的路程，指出團隊是由《綜藝玩很大》的製作單位統一訂購台鐵票的，輸家回程得騎車返回台北，只有贏家才能搭乘高鐵，而當時勝隊是黑隊，因此能搭乘高鐵的只有Vicky和林穎樂，並不存在四人一起搭車爆發衝突一事。
林穎樂強調從沒佔座耍大牌 哀嘆：我不可能這樣
林穎樂更強調：「這事情第一時間林襄也傳給我，我滿確定不是在說我們。」還指出錄影過程非常順利：「我們錄節目過程，跟Vicky姊、黃小柔姊相處都還滿好的，聊天時也都很愉快，我自己是感覺她們滿喜歡我跟襄，一直誇獎我們可愛漂亮。」至於被網友點名沒禮貌的說法，林穎樂則是哀嘆：「我是真的完全沒感覺到有發生任何奇怪的狀態。」事後林穎樂更在IG上崩潰喊道：「今年是怎麼了，一直被誤會，我不可能這樣吧？」