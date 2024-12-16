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▲關韶文沒有甲狀腺遺傳史，推測是過去減重體質改變，因此罹患甲狀腺低下。（圖／時報出版提供）

網紅關韶文才剛宣布自己減重的好消息，「經過半年的飲控，我終於瘦下15公斤」，沒想到近期卻發現自己罹患甲狀腺低下，沒有家族遺傳史的關韶文推測，可能是因為減重，體質改變才生病，而他也開始調整工作量，讓自己放慢腳步，強調保持身體健康才是最重要的事。關韶文開心地在臉書發文表示，「經過半年的飲控，我終於瘦下15公斤」。隨後他很快透露，因抽血檢驗異常，從甲狀腺亢進變成甲狀腺低下，就連醫師都說這是機率很低的一件事情，再加上他沒有遺傳史，推測可能是因減重，改變原有體質才生病。關韶文坦言，甲狀腺出問題容易導致焦慮、疲累、瘦不下來等症狀，過去他都以為是工作壓力大所以睡不飽，後來才發現是身體真的亮紅燈，而在他調整工作量以後，開始讓自己的生活慢下來，專心對抗「甲狀腺大魔王」。這陣子關韶文吃得更健康，主要靠控制飲食在減重，他希望可以慢慢減，壓力不要太大，輕鬆減肥更重要。他還說無論自己胖或瘦都很喜歡，但現在最重要的是要有健康的身體，才可以去完成更多夢想。