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▲黃小柔（右）在節目中控訴有2位後輩沒禮貌，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

屈中恆的老婆某位「流量女星」霸佔高鐵座位，林襄立刻被點名，雖然林襄經紀公司發表聲明否認，但事件仍未平息，許多林襄的粉絲到Vicky的IG留言，要她直接公開，不要再讓無辜的人被網暴，沒想到Vicky也不是省油的燈，回嗆，「到我這裡發什麼瘋，如果你真的相信她，你不會出現在這裡」。一句話又讓事件真相曖昧了起來。自從Vicky和黃小柔在節目上點名某「流量女星」的沒禮貌事蹟，林襄就被推到風口浪尖上，而她的粉絲也為了替她出口氣，到Vicky IG的貼文底下留言，要她指名道姓說出來，甚至說她禍從口出，講一半又不說了，任憑事件發酵，讓林襄無辜被網暴。Vicky不甘示弱在線上回覆，「」、「你有本事去挺到底！到我這裡發什麼瘋？」、「到底誰在霸凌誰？你現在就在霸凌我！」要這些網友去支持自己的偶像，不要再打擾她，她只是一個「不是咖的人母」。對於Vicky的意有所指，《NOWnews今日新聞》詢問林襄經紀人，截稿前尚未回覆。回顧事件起因，黃小柔在節目《小姐不熙娣》中爆料，有次錄影搭高鐵，兩位後輩女星已經坐在位置上，不過其中一位坐到Vicky的對號座位，Vicky禮貌告知對方，但對方卻冷回她「那邊還有空位」，另外一位女星則是擺出不耐煩的神情，讓黃小柔和Vicky傻眼，認為現在年輕人怎麼會如此沒禮貌。後來，黃小柔上網查詢佔位女星身分才恍然大悟，「我懂了！她們現在是可以這麼的跩啦」、「刷新我三觀欸！」對此，有網友懷疑黃小柔口中的流量女星，應該是曾經一起錄綜藝節目的林襄，但林襄經紀公司也發表聲明，否認是事件主角，「未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題」。也有人跳出來替林襄說話，認為以林襄當紅的程度，不需要再特別「上網查詢」也應該要知道她是誰。