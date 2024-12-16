黃小柔日前在節目爆料，某次出外景搭高鐵，兩位20多歲的流量女星先坐定，其中一人霸佔居中恆老婆Vicky的座位，且非常無禮，「小龍女」林襄、「樂天女孩」林穎樂被網友對號入座，不過兩人昨（15）日澄清非當事者。佔位事件越演越烈，有粉絲到Vicky的粉專嗆她為賺錢傷害無辜、要求道歉，Vicky反問誰無辜，要對方有本事挺到底，「如果你真相信她，你不會出現在這裡！」
一名疑似林襄、林穎樂的粉絲在Vicky的最新貼文留言：「要就指名道姓說出來，不要為了通告費，讓無辜的人受傷害！」Vicky看到後也不甘示弱，親自回覆：「誰是無辜的人？你說出來？」另一位粉絲飆國罵，認為Vicky和黃小柔至今不說明事件全貌，任由網路帶風向，讓無辜的兩位女生遭受網路暴力，「要就說出名字是誰，並對外澄清不是她們，說不出等於就是捏造污衊她們，請對她們兩位道歉！」
針對第二名粉絲的質疑，Vicky傻眼說：「你是不是應該去找那些覺得是她們的網友？！你有本事去挺到底！到我這裡發什麼瘋」、「禮貌！！你是不是也覺得是她？...拜託你們可以冷靜一點嗎」、「從頭到尾都是你們隨風起舞！到底誰被網暴？你去支援你的愛！別在來打擾一個不是咖的人母！」
不過粉絲依舊不放過，持續追問、質疑Vicky，Vicky也不是省油的燈，話中有話表示：「麻煩你就去支持你的愛！別在我這搞什麼分擾了！如果你真相信她，你不會出現在這裡！！」
女星禮貌提醒坐到對號位 流量女神冷回：還有空位啊
事件起因，黃小柔在節目《小姐不熙娣》表示，某次為錄影搭高鐵，同集2位後輩女星已經坐在位置上，不過其中一位坐到Vicky的對號座位，Vicky禮貌告知對方，坐錯位置的女星雙腳放在前方椅子，正在滑手機，頭也沒抬，只冷冷地回說：「那邊還有空位啊！」她旁邊的女星也擺出煩躁的表情，讓黃小柔和Vicky錯愕又生氣，認為現在年輕人怎麼會如此沒禮貌。
後來，黃小柔上網查詢佔位女星身分才恍然大悟，「我懂了！她們現在是可以這麼的跩啦」、「刷新我三觀欸！」對此，有網友懷疑黃小柔口中的流量女星，應該是曾經一起錄綜藝節目的林襄，「只能說，藝人們的形象就是被包裝出來的」、「我第一個想到的也是她！不意外」然而，林襄昨天透過公司發聲明否認是事件主角，「未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對第二名粉絲的質疑，Vicky傻眼說：「你是不是應該去找那些覺得是她們的網友？！你有本事去挺到底！到我這裡發什麼瘋」、「禮貌！！你是不是也覺得是她？...拜託你們可以冷靜一點嗎」、「從頭到尾都是你們隨風起舞！到底誰被網暴？你去支援你的愛！別在來打擾一個不是咖的人母！」
不過粉絲依舊不放過，持續追問、質疑Vicky，Vicky也不是省油的燈，話中有話表示：「麻煩你就去支持你的愛！別在我這搞什麼分擾了！如果你真相信她，你不會出現在這裡！！」
女星禮貌提醒坐到對號位 流量女神冷回：還有空位啊
事件起因，黃小柔在節目《小姐不熙娣》表示，某次為錄影搭高鐵，同集2位後輩女星已經坐在位置上，不過其中一位坐到Vicky的對號座位，Vicky禮貌告知對方，坐錯位置的女星雙腳放在前方椅子，正在滑手機，頭也沒抬，只冷冷地回說：「那邊還有空位啊！」她旁邊的女星也擺出煩躁的表情，讓黃小柔和Vicky錯愕又生氣，認為現在年輕人怎麼會如此沒禮貌。
後來，黃小柔上網查詢佔位女星身分才恍然大悟，「我懂了！她們現在是可以這麼的跩啦」、「刷新我三觀欸！」對此，有網友懷疑黃小柔口中的流量女星，應該是曾經一起錄綜藝節目的林襄，「只能說，藝人們的形象就是被包裝出來的」、「我第一個想到的也是她！不意外」然而，林襄昨天透過公司發聲明否認是事件主角，「未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110