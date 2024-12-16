中華隊在2024世界12強棒球賽奪冠，引發全台熱血沸騰慶祝，至今尚未退燒，12月號職業棒球雜誌更是全民瘋搶。就有網友表示，許多球迷為了收藏雜誌附贈的12強中華隊奪冠海報，特地買相框小心翼翼地保存，導致相框銷量激增，連書局業者都驚呆，讓他直呼：「我真的沒想過棒球雜誌竟然可以帶動相框產業。」
一名網友昨日在Threads上發文，表示「我真的沒想過棒球雜誌竟然可以帶動相框產業。」他聽到書局業者說，最近相框銷量真的賣出很多，且多是指定相同尺寸，「現在想想，20萬張職棒雜誌的海報，如果10個有1個要裱框，就要準備超過2萬個相同尺寸的各式相框」，還不包含中職會長蔡其昌上傳的亂入版海報，讓他忍不住好奇問：「大家真的有用相框保存？」
貼文一出，果真釣出許多剛買相框收藏12強海報的球迷，「買了四本雜誌、四個A2框」、「我家買6本雜誌才集滿3張海報，買了3個相框掛在牆上」、「會長親簽，當然要放相框」、「千萬不要小看台灣人購買的實力」、「這一波棒球12強金牌經濟產值已經無法試算啦」。
也有不少苦主分享缺貨狀況，「還找不到框，都說賣完了」、「我已經跑三間文具店都買不到了，都只有A4」、「聽說拼圖520片的框剛剛好，所以都賣光光了」、「大創的也賣超好！目前總公司那邊都缺貨了」、「跑了兩家都賣完了，跨區才買到框」。
中華隊12強賽奪冠全記錄！《職棒雜誌》全台賣破15萬本
第513期12月號職業棒球雜誌，封面故事為「世界12強冠軍 台灣尚勇」，由中華職棒出版，記錄下這次中華隊在12強賽奪冠的種種歷程，以及陳傑憲、張奕、林昱珉人物專訪，還附贈「12強冠軍紀念海報」3款隨機附送1款，吸引球迷搶購，還導致墊腳石書局罕見出現排隊盛況，雜誌銷售破15萬本時，蔡其昌更加碼宣布「限時不限量」延長預購，足可見全台瘋搶程度。
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貼文一出，果真釣出許多剛買相框收藏12強海報的球迷，「買了四本雜誌、四個A2框」、「我家買6本雜誌才集滿3張海報，買了3個相框掛在牆上」、「會長親簽，當然要放相框」、「千萬不要小看台灣人購買的實力」、「這一波棒球12強金牌經濟產值已經無法試算啦」。
也有不少苦主分享缺貨狀況，「還找不到框，都說賣完了」、「我已經跑三間文具店都買不到了，都只有A4」、「聽說拼圖520片的框剛剛好，所以都賣光光了」、「大創的也賣超好！目前總公司那邊都缺貨了」、「跑了兩家都賣完了，跨區才買到框」。
中華隊12強賽奪冠全記錄！《職棒雜誌》全台賣破15萬本
第513期12月號職業棒球雜誌，封面故事為「世界12強冠軍 台灣尚勇」，由中華職棒出版，記錄下這次中華隊在12強賽奪冠的種種歷程，以及陳傑憲、張奕、林昱珉人物專訪，還附贈「12強冠軍紀念海報」3款隨機附送1款，吸引球迷搶購，還導致墊腳石書局罕見出現排隊盛況，雜誌銷售破15萬本時，蔡其昌更加碼宣布「限時不限量」延長預購，足可見全台瘋搶程度。