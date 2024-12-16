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▲小予生下兒子小湯包。（圖／翻攝自小予IG）

生了！她今（16）日透過IG限動報喜，拍下兒子「小湯包」可愛模樣，不過因為她生完發燒，沒辦法抱到兒子，這次生產也是吃「全餐」（經歷自然產最後仍剖腹）。無名小站正妹「小予」陳玟予今年2月才因個性不合和男友分手，不到半年時間，她6月12日在社群平台宣布和《模范棒棒堂》（棒棒堂男孩）阿良有了小孩，阿良也承諾會照顧好他們。小予提及去年是人生中非常難過的一年，好在遇到了一個願意把她捧在手心上的人，暖心告白阿良。如今兒子「小湯包」平安出生，小予也開心分享喜訊，前幾日因為羊水破了在產房待產，還做瑜珈球想順產，沒洗到最後仍吃全餐，不過看到兒子可愛模樣，一切都值得，小予寫下，「最後讓我吃全餐的小湯包，不過我發燒不能抱，好可愛。」當年無名小站時期，16歲的小予就坐擁400萬粉絲，時常以清純妹妹頭自拍登上首頁人氣正妹，竄紅之後也上過吳宗憲、阿雅主持的《我猜我猜我猜猜猜》的美少女單元，如今IG也有47萬粉絲追蹤，名氣依舊。