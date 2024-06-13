「無名正妹」小予懷孕了！分手前任不到半年認愛《棒棒堂》阿良
無名小站正妹「小予」陳玟予今年2月才因個性不合和男友分手，不到半年時間，她昨（12）日在社群平台宣布和《模范棒棒堂》（棒棒堂男孩）阿良有了小孩，阿良也承諾會照顧好他們。小予提及去年是人生中非常難過的一年，好在遇到了一個願意把她捧在手心上的人，暖心告白阿良。
記者李欣容／綜合報導
小予在IG寫下，「我肚肚裡有個小生命偷偷住進來了，一切是這麼的不可思議，從得知懷孕的那一刻開始，我們一點緊張都沒有，反而是滿滿的期待。」開心說看著寶寶一點一點長大，聽到心跳那刻神奇又感動，雖然懷孕時身體難免不適，但她甘之如飴，提及去年是人生中非常難過的一年，「常常哭著睡著，醒來後還得像個沒事人一樣過日子，當時我更把所有的精神都投入到工作上，幾乎不給自己喘息的空間。」
不過她也認為，「上帝給你關了一扇門，就一定會為你打開另一扇窗，努力生活，善良的人就會被善待。」接著告白阿良，「2024我遇到了一個把我捧在手掌心上的人，他捨不得我有一點傷心難過，我可以做任何我想做的事，事事有回應，件件有著落，行動勝過所有承諾，江先生，未來請多多指教，期待我們的1+1=3。」
當年無名小站時期，16歲的小予就坐擁400萬粉絲，時常以清純妹妹頭自拍登上首頁人氣正妹，竄紅之後也上過吳宗憲、阿雅主持的《我猜我猜我猜猜猜》的美少女單元，如今IG也有46.9萬粉絲追蹤，名氣依舊。