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▲NBA金州勇士瞄準Butler，盼能與Stephen Curry聯手爭冠。（圖／美聯社／達志影像）

▲Joel Embiid(左)、Jimmy Butler曾短暫同隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲金塊明星中鋒Nikola Jokic也期盼能找到新的助手。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA交易截止日期更接近，根據美國媒體《ESPN 》記者 Shams Charania 的報導，熱火對於聽取其他球隊報價持開放態度，而Butler內心也浮現許多想像金州勇士是目前與 Butler 關聯最密切的球隊之一，且這筆交易可能在實際性和適配性上最完美的結合。勇士隊在過去的幾個休季期一直試圖為Stephen Curry 增添一位高水平的側翼球星，而Butler可能正是他們需要的答案。Butler在勇士隊的角色將提供獨特的戰術變化，他的中距離投射與擋拆創造力能為勇士的進攻增加一層新的深度，儘管他並非頂尖射手，但這種打法適合 Steve Kerr 的體系，並可以與Curry和Draymond Green的合作發揮最大化。雖然年齡是一個問題，但Butler的時間線與勇士隊的現有核心陣容完全契合，這是球團在Curry職業生涯後期爭奪更多榮譽的最佳機會。Jimmy Butler與Joel Embiid的關係自Butler短暫效力費城時期便十分緊密。儘管目前的交易可能性不高，但如果實現，這將是一次非常華麗的重聚。在2018年，Jimmy Butler 曾以激烈的方式逼迫灰狼交易自己，但隨著 Karl-Anthony Towns 的離開，現在的明尼蘇達需要他的競爭精神和領導力。Anthony Edwards 是這支球隊的未來核心，但缺少另一位可靠的進攻創造者。Butler 的到來能幫助 Edwards 分擔壓力，並帶來必要的防守韌性，儘管與 Rudy Gobert 共存可能帶來挑戰，但他的攻守能力和經驗值，確實能夠幫助灰狼重新找回競爭力。鳳凰太陽被列為 Butler 的潛在選擇之一，但實現這筆交易的現實困難重重。交易幾乎必須以 Bradley Beal 作為核心，而 Beal 的昂貴合約和不穩定表現可能讓熱火望而卻步。但若交易成功，對於亟欲重返榮耀的丹佛金塊而言，這筆交易的實現可能性不高，但絕對值得想像。Jimmy Butler 和 Nikola Jokic 的組合將是進攻端的藝術創造。