根據美國媒體《NBC Sports Bay Area》的報導，金州勇士與布魯克林籃網控衛 Dennis Schröder的交易案已進入最後階段，但勇士補強腳步並未因此停歇。近期，邁阿密熱火明星前鋒Jimmy Butler與勇士的交易傳聞甚囂塵上，最新消息顯示，勇士有很大的機率。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據NBA名記者Marc Stein和Jake Fischer的內幕報導，勇士是唯一與Butler展開「實質性交易談判」意願的球隊。相比之下，與Butler相關的其他球隊，包括休士頓火箭與達拉斯獨行俠，對於追逐這位 35 歲老將的興趣則較為模糊。

Butler另一個可能的新東家則是太陽，若想達成交易，幾乎必須將 Bradley Beal 包括在交易方案中。但由於熱火在2023年休賽期已對Beal的興趣不高，如此的交易籌碼可能成為阻礙。

根據報導指出，勇士也是Butler的首選，而Butler的加入有望幫助勇士解決本賽季比賽後段得分能力不足的問題，且讓Stephen Curry職業生涯後期能再有爭冠機會。

▲NBA金州勇士Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA金州勇士瞄準Butler，盼能與Stephen Curry聯手爭冠。（圖／美聯社／達志影像）
Butler的表現與勇士需求的契合點

Butler本賽季場均得分 18.6 分，創下五年來新低，但他的投籃命中率達55%，效率依舊驚人，尤其他在關鍵時刻的表現能力仍是聯盟頂級，這正是勇士目前所迫切需要的。

球王運彩分析平台inplayZ》則推出「主推連勝王」活動，最高可以拿下100萬獎金。而根據其社群資訊顯示，Butler轉戰勇士的賠率僅4.25，機率約23.5%，高居第一。留在熱火的賠率4.50，機率22.2%，火箭賠率6倍，機率16.7%。


NBA／勇士交易得到Schroder　對交易來詹皇的需求性可能大幅降低

NBA／公鹿、雷霆雙雙晉級！「2024年季中錦標賽」爭冠隊伍已出爐

NBA16日勇士對決獨行俠！「7組對戰組合、分析、轉播頻道」一覽

NBA／勇士發動「4換2」交易！拋售Melton與籃網換Dennis Schroder

關鍵字