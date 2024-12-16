根據美國媒體《NBC Sports Bay Area》的報導，金州勇士與布魯克林籃網控衛 Dennis Schröder的交易案已進入最後階段，但勇士補強腳步並未因此停歇。近期，邁阿密熱火明星前鋒Jimmy Butler與勇士的交易傳聞甚囂塵上，最新消息顯示，勇士有很大的機率。
根據NBA名記者Marc Stein和Jake Fischer的內幕報導，勇士是唯一與Butler展開「實質性交易談判」意願的球隊。相比之下，與Butler相關的其他球隊，包括休士頓火箭與達拉斯獨行俠，對於追逐這位 35 歲老將的興趣則較為模糊。
Butler另一個可能的新東家則是太陽，若想達成交易，幾乎必須將 Bradley Beal 包括在交易方案中。但由於熱火在2023年休賽期已對Beal的興趣不高，如此的交易籌碼可能成為阻礙。
根據報導指出，勇士也是Butler的首選，而Butler的加入有望幫助勇士解決本賽季比賽後段得分能力不足的問題，且讓Stephen Curry職業生涯後期能再有爭冠機會。
Butler的表現與勇士需求的契合點
Butler本賽季場均得分 18.6 分，創下五年來新低，但他的投籃命中率達55%，效率依舊驚人，尤其他在關鍵時刻的表現能力仍是聯盟頂級，這正是勇士目前所迫切需要的。
《球王運彩分析平台inplayZ》則推出「主推連勝王」活動，最高可以拿下100萬獎金。而根據其社群資訊顯示，Butler轉戰勇士的賠率僅4.25，機率約23.5%，高居第一。留在熱火的賠率4.50，機率22.2%，火箭賠率6倍，機率16.7%。
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根據報導指出，勇士也是Butler的首選，而Butler的加入有望幫助勇士解決本賽季比賽後段得分能力不足的問題，且讓Stephen Curry職業生涯後期能再有爭冠機會。
Butler的表現與勇士需求的契合點
Butler本賽季場均得分 18.6 分，創下五年來新低，但他的投籃命中率達55%，效率依舊驚人，尤其他在關鍵時刻的表現能力仍是聯盟頂級，這正是勇士目前所迫切需要的。
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