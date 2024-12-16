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▲悍創運動行銷創辦人張運智Eric（左）和FSE鬥士育樂公司法人營業部部長增山佑太郎（右）宣布日本火腿鬥士隊2025台灣試合12/24正式開賣。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.16）

清宮幸太郎最愛吃火鍋！日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，將在明年3月來台舉辦首場海外交流賽，分別在3月1日、2日對上中信兄弟以及統一獅。日職火腿鬥士隊趁著台灣的大巨蛋熱潮，宣布將在2025年3月1日與3月2日來台，和中職的兄弟、統一進行交流賽，今（16）日記者會特別邀請火腿鬥士隊的強打清宮幸太郎出席。清宮幸太郎本次在世界12強棒球賽，也代表日本隊來台參加小組賽，另外，清宮幸太郎也分享自己最期待吃的台灣食物是火鍋，而且在12強賽期間也吃了幾次。有趣的是，他在最後還特別準備了一句中文，向交流賽的兩個對手喊話：「放馬過來」，讓全場出席的貴賓和媒體都笑成一片。