清宮幸太郎最愛吃火鍋！日本職棒北海道日本火腿鬥士隊，將在明年3月來台舉辦首場海外交流賽，分別在3月1日、2日對上中信兄弟以及統一獅。今（16）日在台灣舉辦售票記者會，特別邀請3隊代表球星到場，先前參加世界12強賽就曾來台灣的清宮幸太郎，在記者會上透露，自己最喜歡吃台灣的火鍋，當被兄弟的隊長王威晨推薦嘗試臭豆腐時，他微笑回道：「真的很臭，沒辦法。」
最愛吃台灣火鍋 微笑回絕臭豆腐
日職火腿鬥士隊趁著台灣的大巨蛋熱潮，宣布將在2025年3月1日與3月2日來台，和中職的兄弟、統一進行交流賽，今（16）日記者會特別邀請火腿鬥士隊的強打清宮幸太郎出席。
清宮幸太郎本次在世界12強棒球賽，也代表日本隊來台參加小組賽，談到最印象深刻的部分，他說：「果然還是應援，在休息室上方，一直聽到應援的聲音，其實都聽不到和隊友的談話，且最訝異的是，球迷都知道怎麼挑應援舞。」
另外，清宮幸太郎也分享自己最期待吃的台灣食物是火鍋，而且在12強賽期間也吃了幾次。同台的獅隊球星林安可，向他推薦道：「希望他有機會可以來台南，吃吃看牛肉火鍋。」而兄弟球星王威晨則說：「我推薦臭豆腐和珍珠奶茶，不然他一直在吃火鍋。」
但在聽到關鍵字「臭豆腐」後，清宮幸太郎立刻微笑向翻譯說：「臭豆腐真的很臭，沒辦法。」有趣的是，他在最後還特別準備了一句中文，向交流賽的兩個對手喊話：「放馬過來」，讓全場出席的貴賓和媒體都笑成一片。
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日職火腿鬥士隊趁著台灣的大巨蛋熱潮，宣布將在2025年3月1日與3月2日來台，和中職的兄弟、統一進行交流賽，今（16）日記者會特別邀請火腿鬥士隊的強打清宮幸太郎出席。
清宮幸太郎本次在世界12強棒球賽，也代表日本隊來台參加小組賽，談到最印象深刻的部分，他說：「果然還是應援，在休息室上方，一直聽到應援的聲音，其實都聽不到和隊友的談話，且最訝異的是，球迷都知道怎麼挑應援舞。」
另外，清宮幸太郎也分享自己最期待吃的台灣食物是火鍋，而且在12強賽期間也吃了幾次。同台的獅隊球星林安可，向他推薦道：「希望他有機會可以來台南，吃吃看牛肉火鍋。」而兄弟球星王威晨則說：「我推薦臭豆腐和珍珠奶茶，不然他一直在吃火鍋。」
但在聽到關鍵字「臭豆腐」後，清宮幸太郎立刻微笑向翻譯說：「臭豆腐真的很臭，沒辦法。」有趣的是，他在最後還特別準備了一句中文，向交流賽的兩個對手喊話：「放馬過來」，讓全場出席的貴賓和媒體都笑成一片。
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