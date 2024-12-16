王威晨建議平野也可以穿帥一點！中職球星王威晨今（16）日代表中信兄弟，出席北海道日本火腿鬥士隊的台灣試合記者會，和火腿鬥士隊清宮幸太郎、統一獅林安可同台。被問到對於火腿鬥士隊有什麼看法，王威晨提起以「華麗作風」聞名的新庄剛志監督，並形容他是很有特色的總教練，並在記者會後開玩笑說：「搞不好可以叫平野教練做一下。」

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喊話好好對待古林　建議平野「穿帥一點」

在記者會中，王威晨談起對火腿鬥士隊的印象，表示：「因為知道有很多台灣前輩和球員在那裡，像是陽岱鋼、王柏融、孫易磊，還有最近去的古林睿煬，所以感覺球迷對台灣蠻友好的。」且幽默喊話，希望火腿鬥士隊可以好好愛惜古林。

接著說道：「我對他們的總教練印象很深刻，是個想法非常不一樣的總教練，而且他們主場也蓋的很漂亮。」火腿鬥士隊現任監督新庄剛志，上任後時常以新穎的作風還有服裝，在日本球圈掀起熱議，日前在古林睿煬的加盟記者會上錄製的歡迎影片，也身穿帥氣西裝並在紅葉樹下露面，展現獨特的華麗作風。

▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，總教練平野惠一賽後被球員們噴香檳慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）
▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，總教練平野惠一賽後被球員們噴香檳慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）
記者會結束後，王威晨再度提起新庄監督，表示：「對他印象很深刻，都會戴口罩、戴護腕，感覺蠻華麗的，而且很有話題，很期待可以見到他。」隨後更開玩笑說道：「感覺可以叫平野也做一下，搞不好他會做，戴個墨鏡，戴個口罩，穿帥一點。」

兄弟總教練平野惠一，雖然在場中執教風格嚴肅，但在私底下和球員的互動相對活潑，也時常在球員繳出好表現後，用擊掌或撞胸等慶祝動作鼓勵選手，透過相當獨樹一職的帶隊風格，在執教首年就帶隊拿下冠軍。

▲北海道日本火腿鬥士隊2025台灣試合記者會，鬥士隊選手清宮幸太郎（上排中）、統一獅選手林安可（上排左）、中信兄弟選手王威晨（上排右）和三隊啦啦隊一起合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.16）
▲北海道日本火腿鬥士隊2025台灣試合記者會，鬥士隊選手清宮幸太郎（上排中）、統一獅選手林安可（上排左）、中信兄弟選手王威晨（上排右）和三隊啦啦隊一起合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.16）
▲統一獅隊王牌古林睿煬加盟日職火腿隊的記者會上，火腿隊特別準備驚喜影片，包含球隊監督新庄剛志、美職球星達比修有還有強投伊藤大海都現身祝福。（圖／記者林之越攝）
▲統一獅隊王牌古林睿煬加盟日職火腿隊的記者會上，火腿隊特別準備驚喜影片，包含球隊監督新庄剛志、美職球星達比修有還有強投伊藤大海都現身祝福。（圖／記者林之越攝）

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